[{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar kormány a Modernától. Pedig a túlrendelésnek nincs kockázata.","shortLead":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar...","id":"20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8134164c-b896-4acf-ac86-e83123b35b3c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","timestamp":"2021. február. 25. 14:25","title":"Érthetetlenül keveset rendel a kormány a Moderna vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aec110-e733-4cc2-a590-95af12e6d74c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem lenne előzmény nélkül teljesen egy ilyen verseny, 1958-ban például Marokkóban rendeztek F1-es versenyt. ","shortLead":"Nem lenne előzmény nélkül teljesen egy ilyen verseny, 1958-ban például Marokkóban rendeztek F1-es versenyt. ","id":"20210226_Afrikaban_is_lehet_Forma1es_futam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9aec110-e733-4cc2-a590-95af12e6d74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a862c0c-991f-4e87-90c1-c55036268dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Afrikaban_is_lehet_Forma1es_futam","timestamp":"2021. február. 26. 08:56","title":"Afrikában is lehet Forma–1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán maradnak-e azok a szereplők, akikre korábban már a gyanú árnyéka vetült kétes ügyekben.","shortLead":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán...","id":"202108_harcvesztes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5eb954-0781-4ae0-9f05-66ed9cf78810","keywords":null,"link":"/360/202108_harcvesztes_nelkul","timestamp":"2021. február. 25. 13:00","title":"Ezért lehet Zugló az ellenzék állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna szét a szövetséges országok között.","shortLead":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna...","id":"20210226_izrael_vakcina_palesztina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f9b86-3bbe-46cc-86db-fc9e5111cfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_izrael_vakcina_palesztina","timestamp":"2021. február. 26. 05:38","title":"Izrael mégsem küld ajándék vakcinákat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de valószínűtlen, hogy a kommenteken túl bármilyen veszély fenyegetné a sportolót. Mire ki lehet menni meccsre, valószínűleg el is felejtik.","shortLead":"A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de...","id":"20210225_gulacsi_valogatott_csaladazcsalad_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3446595c-aff0-4cde-9c13-3ba7c90b52b4","keywords":null,"link":"/sport/20210225_gulacsi_valogatott_csaladazcsalad_szurkolok","timestamp":"2021. február. 25. 21:00","title":"Mekkora \"bűn\" Gulácsi Péter kiállása a magyar foci túlpolitizált világában? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A virtuális uniós csúcstalálkozó második napján az állam- és kormányfők egyeztettek Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával.","shortLead":"A virtuális uniós csúcstalálkozó második napján az állam- és kormányfők egyeztettek Jens Stoltenberggel, a NATO...","id":"20210226_Biztonsagrol_es_vedelemrol_targyaltak_az_unios_vezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b63bc-fba5-4602-acff-aba779d48563","keywords":null,"link":"/eurologus/20210226_Biztonsagrol_es_vedelemrol_targyaltak_az_unios_vezetok","timestamp":"2021. február. 26. 13:43","title":"Biztonságról és védelemről tárgyaltak az uniós vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e79576a-8aa7-4e76-98cd-aeab963aee42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q5, az A6 és az A7 zöld rendszámos új változatai az eddiginél nagyobb, akár 91 kilométeres elektromos hatótávval rendelkeznek.","shortLead":"A Q5, az A6 és az A7 zöld rendszámos új változatai az eddiginél nagyobb, akár 91 kilométeres elektromos hatótávval...","id":"20210225_mostantol_nagyobb_akkumulator_kerul_a_hibrid_audikba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e79576a-8aa7-4e76-98cd-aeab963aee42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63179d-8b4c-4749-ab13-0efc603728ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_mostantol_nagyobb_akkumulator_kerul_a_hibrid_audikba","timestamp":"2021. február. 25. 12:57","title":"Mostantól nagyobb akkumulátor kerül a hibrid Audikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A momentumos Hajnal Miklós a Ductus mezőgazdasági tanácsadócég 2,23 milliárdos megtámogatása miatt fordult az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz.","shortLead":"A momentumos Hajnal Miklós a Ductus mezőgazdasági tanácsadócég 2,23 milliárdos megtámogatása miatt fordult az Európai...","id":"20210227_hajnal_miklos_olaf_rogan_antal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a222d1-4e90-4ca6-8ba1-4507cd734f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_hajnal_miklos_olaf_rogan_antal","timestamp":"2021. február. 27. 08:46","title":"Feljelenti Rogán apósát az OLAF-nál a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]