[{"available":true,"c_guid":"9faf742e-cbd7-46b9-854e-b45dbbc60c22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kompakt szedánja a jelek szerint az X6-os divatterepjáró nyomában halad. ","shortLead":"A bajor gyártó kompakt szedánja a jelek szerint az X6-os divatterepjáró nyomában halad. ","id":"20210226_vilagito_hutoracsot_kapott_a_3as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9faf742e-cbd7-46b9-854e-b45dbbc60c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f83a2a-1c6d-408d-928c-5ab344f75162","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_vilagito_hutoracsot_kapott_a_3as_bmw","timestamp":"2021. február. 26. 06:41","title":"Világító hűtőrácsot kapott a 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország szerint fals érveléssel titkolja az Agrárminisztérium az adatokat.

","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint fals érveléssel titkolja az Agrárminisztérium az adatokat.

","id":"20210226_Titkolja_az_Agrarminiszterium_a_Rogan_Barbara_csaladjahoz_kotheto_22_milliardos_palyazat_reszleteit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d076897-43fc-45b8-a5ee-921190042d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Titkolja_az_Agrarminiszterium_a_Rogan_Barbara_csaladjahoz_kotheto_22_milliardos_palyazat_reszleteit","timestamp":"2021. február. 26. 14:45","title":"Titkolja az Agrárminisztérium a Rogán Barbara családjához köthető milliárdos pályázat részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602","c_author":"","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években, Borisz Jelcin elnöksége idején a miniszterelnök-helyettesi tisztségig emelkedett, 2015. február 27-én lőtték agyon Moszkva központjában, a Kreml falától egy kőhajításnyira.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években...","id":"20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d4c82-786a-4aea-91b1-5a432d86a95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","timestamp":"2021. február. 27. 20:46","title":"Ezrek tüntettek Moszkvában Borisz Nyemcov meggyilkolásának hatodik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben Brüsszelt kárhoztatja.","shortLead":"Közben Brüsszelt kárhoztatja.","id":"20210227_Azert_nem_rendelt_a_kormany_a_Moderna_vakcinajabol_mert_dragallta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ece1835-376c-4fee-8358-e2d9dc589a3e","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Azert_nem_rendelt_a_kormany_a_Moderna_vakcinajabol_mert_dragallta","timestamp":"2021. február. 27. 19:47","title":"Azért nem rendelt a kormány a Moderna vakcinájából, mert drágállta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével is egyetért.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság...","id":"20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75756f5-8708-494c-babf-6d6e6e20b1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","timestamp":"2021. február. 25. 21:35","title":"Varga Judit szerint a közösségi média olyan lett, mint az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).","shortLead":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben...","id":"20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5ebec-b361-4d20-bcf4-dcfb88d5fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","timestamp":"2021. február. 27. 19:35","title":"Hétfőtől kötelező az új, jobban értelmezhető energiacímkék használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","shortLead":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","id":"20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d961ceff-25a4-4dfe-94b3-5e40268f2d79","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. február. 26. 07:23","title":"24.hu: 800 millióért foroghat krimi az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]