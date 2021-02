Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar kormány a Modernától. Pedig a túlrendelésnek nincs kockázata.","shortLead":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar...","id":"20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8134164c-b896-4acf-ac86-e83123b35b3c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","timestamp":"2021. február. 25. 14:25","title":"Érthetetlenül keveset rendel a kormány a Moderna vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint egy hétéves kisfiút ütöttek el.","shortLead":"A 24.hu szerint egy hétéves kisfiút ütöttek el.","id":"20210225_Halalra_gazoltak_egy_gyereket_Eperjes_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36082f-e59c-4036-a406-a78e48f347d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Halalra_gazoltak_egy_gyereket_Eperjes_kozeleben","timestamp":"2021. február. 25. 18:03","title":"Halálra gázoltak egy gyereket Eperjes közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9328d5-0c0a-4ac5-9ee4-e1908069dbe4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hogyan épült le a jogállamiság az elmúlt 11 évben? Maradt-e még szabad, elfoglalható terület? Mi az igazsága a kormánynak abban, hogy alaptalanul vádolja a külföld? Ezekről beszélgettünk Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával a hvg.hu közéleti podcastjában, a Fülkében.","shortLead":"Hogyan épült le a jogállamiság az elmúlt 11 évben? Maradt-e még szabad, elfoglalható terület? Mi az igazsága...","id":"20210227_Kreko_Peter_fulke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a9328d5-0c0a-4ac5-9ee4-e1908069dbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3307cd-da32-4c15-b853-63b119ef933b","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Kreko_Peter_fulke","timestamp":"2021. február. 27. 11:00","title":"Krekó Péter: \"A harc, amit a kormány folytat, szinte örökre fenntartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleményük szerint tavaly szeptember óta is tovább romlott a média helyzete Magyarországon.","shortLead":"Véleményük szerint tavaly szeptember óta is tovább romlott a média helyzete Magyarországon.","id":"20210226_Nemzetkozi_ujsagiroszervezet_magyar_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743c51c1-f170-439d-8162-439efc54599d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Nemzetkozi_ujsagiroszervezet_magyar_media","timestamp":"2021. február. 26. 15:39","title":"16 nemzetközi újságírószervezet fejezte ki aggodalmát a magyar média helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Snell György 71 évesen hunyt el.","shortLead":"Snell György 71 évesen hunyt el.","id":"20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53237ba4-d5bd-4130-80db-43843fada41d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","timestamp":"2021. február. 26. 10:59","title":"Meghalt koronavírusban a Szent István-bazilika plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","shortLead":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","id":"20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9c37f-3439-4d3d-a6f6-57d5fd5ccec3","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","timestamp":"2021. február. 27. 09:56","title":"Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik száműzni a jellemet, a szubjektívet, a tébolyt, a pszichopatológiát. Másfelől ott van Klári néni, akinél napok óta csend van. Vélemény.","shortLead":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik...","id":"202108_szolt_aradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17be6878-4215-4fec-b6e8-945940bed4ed","keywords":null,"link":"/360/202108_szolt_aradio","timestamp":"2021. február. 26. 13:00","title":"Ónody Gomperz: Szólt a rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44e41ff-aaaf-441f-b853-28a9ae344c35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A home office-t már nehezen viselőknek levegőváltozást kínálnak, de az üzleti forgalom fellendítése is szempont.","shortLead":"A home office-t már nehezen viselőknek levegőváltozást kínálnak, de az üzleti forgalom fellendítése is szempont.","id":"20210226_Szokatlan_szolgaltatassal_rukkolt_elo_az_egyik_legnagyobb_budapesti_bevasarlokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c44e41ff-aaaf-441f-b853-28a9ae344c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda4d4fb-7547-4de5-a617-5e6253aff746","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210226_Szokatlan_szolgaltatassal_rukkolt_elo_az_egyik_legnagyobb_budapesti_bevasarlokozpont","timestamp":"2021. február. 26. 12:04","title":"Szokatlan szolgáltatással rukkolt elő az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]