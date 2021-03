Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár 50 kilométer is megtehető tisztán elektromosan. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár...","id":"20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba2239-ac93-4aab-a5b8-6d7a9749cd4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 28. 18:00","title":"Zöld rendszámos Kiák tesztje: szabadidőautó a kombi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","shortLead":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","id":"20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247356d1-9084-4481-99de-385b0a58574b","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","timestamp":"2021. február. 27. 15:04","title":"Elrabolt nigériai iskolások: 27 fiút szabadon engedtek, 317 lányról még mindig semmi hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec3c303-bfe0-40d4-a059-1334c2f3179f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb a baj, mint tavaly tavasszal.","shortLead":"Sokkal nagyobb a baj, mint tavaly tavasszal.","id":"20210227_A_szakmai_szervezet_szerint_a_napi_mukodest_veszelyezteti_a_jarvany_a_kereskedelemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c303-bfe0-40d4-a059-1334c2f3179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933dd4ba-4ee6-4ab6-9e9a-a28bfcfb4f70","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_A_szakmai_szervezet_szerint_a_napi_mukodest_veszelyezteti_a_jarvany_a_kereskedelemben","timestamp":"2021. február. 27. 10:35","title":"A szakmai szervezet szerint a napi működést veszélyezteti a járvány a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén a Marsra.","shortLead":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén...","id":"20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c3feed-a954-4640-abe9-5442aadfcfbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","timestamp":"2021. március. 01. 08:33","title":"Van 20 871 magyar, akinek a nevét elvitte a NASA a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e446b7-04bb-4c0b-8a0d-ee7353b5bbeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Samsunggal, mind az LG-vel kapcsolatban van az Apple az iPhone-ok kijelzőinek kapcsán. A legutóbbi értesülések arra utalnak, hogy az egyik összehajtható, kagylós iPhone-modell fejlesztése során viszont kizárólag az LG-re támaszkodna.","shortLead":"Mind a Samsunggal, mind az LG-vel kapcsolatban van az Apple az iPhone-ok kijelzőinek kapcsán. A legutóbbi értesülések...","id":"20210228_apple_lg_osszehajthato_iphone_tervezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e446b7-04bb-4c0b-8a0d-ee7353b5bbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec3cd8-01c0-458e-86fd-a739ac229fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_apple_lg_osszehajthato_iphone_tervezese","timestamp":"2021. február. 28. 16:03","title":"Az LG-nek is köszönhetjük, ha lesz olcsó összehajtható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","shortLead":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","id":"20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1200d3-7f02-4c99-8c57-05099770716e","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","timestamp":"2021. február. 28. 17:19","title":"Idecsalta, majd éhbérért dolgoztatta pakisztáni szakácsait egy vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c677d114-a6b5-4b18-814b-9aafcce1b98c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több tucat jármű ütközött össze a jeges Yellowstone-hídon.","shortLead":"Több tucat jármű ütközött össze a jeges Yellowstone-hídon.","id":"20210228_tomegbaleset_montana_yellowstone_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c677d114-a6b5-4b18-814b-9aafcce1b98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcbcd41-ebfc-42ba-b9d4-d0b2358a1ecb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_tomegbaleset_montana_yellowstone_hid","timestamp":"2021. február. 28. 10:42","title":"Autótemetővé változott egy híd egy tömegbaleset után az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]