[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli...","id":"20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905b0bd-7bea-40ef-8b42-830c6ade3d7e","keywords":null,"link":"/360/20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","timestamp":"2021. március. 05. 08:25","title":"Radar360: A bölcsődék még nyitva maradnak, a kaszinók zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit gyúrja egybe. Ez lett a DJI FPV.","shortLead":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit...","id":"20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f57311-9c57-4cdd-81a7-b54025f4746b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","timestamp":"2021. március. 03. 15:03","title":"140 km/h-val repeszt a DJI új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b5a2fd-10b6-4db2-9d97-7cdd1bca90b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerző örökségét gondozó Dr. Seuss Enterprises döntött így.","shortLead":"A szerző örökségét gondozó Dr. Seuss Enterprises döntött így.","id":"20210303_Rasszista_rajzok_miatt_nem_adnak_ki_tobbet_hat_Dr_Seusskonyvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b5a2fd-10b6-4db2-9d97-7cdd1bca90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940758c9-2d23-4901-b96b-0daf816c4801","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Rasszista_rajzok_miatt_nem_adnak_ki_tobbet_hat_Dr_Seusskonyvet","timestamp":"2021. március. 03. 11:20","title":"Rasszista rajzok miatt nem adnak ki többet hat Dr. Seuss-könyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát választott, amiben kellő mértékben meg lehet bízni.","shortLead":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát...","id":"20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a186e4-8b1c-40d3-94de-e226986377e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","timestamp":"2021. március. 03. 18:03","title":"23 éves Apple-processzor dolgozik a NASA Mars-járójában, a Perseverance-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen markáns lehet.","shortLead":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen...","id":"20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448a0101-892a-4adb-aee3-f2e75590a281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","timestamp":"2021. március. 04. 17:43","title":"Az ELTE kutatói szokatlan jelenséget tapasztaltak a mobilozó gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2d725-5e44-489b-a1cc-c75b6f19184c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely csak néhány kivételt említett a kormányinfón, amiből több fontos szolgáltató is kimaradt.","shortLead":"Gulyás Gergely csak néhány kivételt említett a kormányinfón, amiből több fontos szolgáltató is kimaradt.","id":"20210304_Akar_a_dohanyboltok_a_bankok_es_a_postak_is_bezarhatnak_hetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e2d725-5e44-489b-a1cc-c75b6f19184c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca09bc3c-bfef-43aa-8774-b8f5b9c281f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Akar_a_dohanyboltok_a_bankok_es_a_postak_is_bezarhatnak_hetekre","timestamp":"2021. március. 04. 11:55","title":"Akár a dohányboltok, a bankok és a posták is bezárhatnak hetekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","shortLead":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","id":"20210303_Torontoi_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf16236-2676-4054-a9cb-856d0cbd67df","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Torontoi_gazolas","timestamp":"2021. március. 03. 21:05","title":"Elítélték a tíz ember halálát okozó torontói gázolás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a szorosabb együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal.","shortLead":"Budapest a szorosabb együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal.","id":"20210303_Karacsony_Gergely_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c37508-3b60-4358-a329-156b04b58834","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_Gergely_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2021. március. 03. 19:33","title":"Levelet írt Karácsony Gergelynek az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]