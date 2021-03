Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b62bd32-6a65-48fd-8c8c-ec54c99bbdd5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kulturális kormányzat erőteljesen törekszik arra, hogy minél többet foglalkozzon a régmúlttal. Ennek jegyében készül film a királlyal szembeszegülés jogát rögzítő Aranybulláról. Az áthallás sem kizárt.","shortLead":"A kulturális kormányzat erőteljesen törekszik arra, hogy minél többet foglalkozzon a régmúlttal. Ennek jegyében készül...","id":"202108__nemesi_elojogok__magna_cartaparhuzamok__tortenelmi_forgatokonyvek__szentesitett_ellenallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b62bd32-6a65-48fd-8c8c-ec54c99bbdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56235802-3045-44bb-b5af-50e21e3b48bc","keywords":null,"link":"/360/202108__nemesi_elojogok__magna_cartaparhuzamok__tortenelmi_forgatokonyvek__szentesitett_ellenallas","timestamp":"2021. március. 08. 15:00","title":"Szép film készülhetne az Aranybulláról és a hatalom korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék a nemek közötti bérszakadékot és csökkentenék a szegénységet.","shortLead":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék...","id":"20210308_eu_berszakadek_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53959fa1-2aea-4252-8dd7-63b01b31d0ac","keywords":null,"link":"/eurologus/20210308_eu_berszakadek_fizetes","timestamp":"2021. március. 08. 11:41","title":"Új szabályokat akar az EU a bérezésben: változhatnak az állásinterjúk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb rádióteleszkópja, az Arecibo néhány hónapja omlott össze. A szakemberek most kiszámolták, mennyibe fog kerülni a romok eltakarítása.","shortLead":"A világ legismertebb rádióteleszkópja, az Arecibo néhány hónapja omlott össze. A szakemberek most kiszámolták, mennyibe...","id":"20210309_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_baleset_romeltakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9219dcb0-31ca-4bc2-beb4-e5e24b41e1a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_baleset_romeltakaritas","timestamp":"2021. március. 09. 18:03","title":"Milliárdokba kerül eltakarítani a 900 tonnás Arecibo rádióteleszkóp romjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c4cf6f-7a2e-47f3-8ffc-a72adfb7ffa6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál csapat hosszabbításban verte az olasz bajnokot, a Dortmund Haaland duplájával ejtette ki a Sevillát.","shortLead":"A portugál csapat hosszabbításban verte az olasz bajnokot, a Dortmund Haaland duplájával ejtette ki a Sevillát.","id":"20210310_Porto_Juventus_Dortmund_Sevilla_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c4cf6f-7a2e-47f3-8ffc-a72adfb7ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd40df-6ece-40c6-989e-76eb39221b9e","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Porto_Juventus_Dortmund_Sevilla_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. március. 10. 05:11","title":"A Porto kiejtette a Juventust, a Dortmund is továbbment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság várhatóan még a Bentley Bentaygánál is nagyobb lesz.","shortLead":"Az újdonság várhatóan még a Bentley Bentaygánál is nagyobb lesz.","id":"20210309_kemfotokon_a_hatalmas_audi_q9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d34b1c1-1504-470e-890b-c368a7ef025f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_kemfotokon_a_hatalmas_audi_q9","timestamp":"2021. március. 09. 11:21","title":"Kémfotókon a hatalmas Audi Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március 16-ától néhány vonalon az esti időszakra újabb menetrendváltozás várható.","shortLead":"Március 16-ától néhány vonalon az esti időszakra újabb menetrendváltozás várható.","id":"20210310_tanszuneti_menetrend_BKK_jaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc245bf-d993-4a24-aa74-44d79aa6d391","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_tanszuneti_menetrend_BKK_jaratok","timestamp":"2021. március. 10. 05:27","title":"Szerdától tanszüneti menetrend lépett életbe a BKK-járatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz.","shortLead":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz...","id":"20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd633-d3f6-49a4-9c84-226844873cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","timestamp":"2021. március. 10. 07:33","title":"Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel Angela Merkel utódja lehet a német kancellári poszton, ha a bajor testvérpárt, a CDU vezetője, Markus Söder nem áll az útjába.","shortLead":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel...","id":"202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e1402-11d8-44b1-981d-77505ab2f23e","keywords":null,"link":"/360/202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","timestamp":"2021. március. 09. 16:00","title":"Rajnai katolikus, aki a protestáns Merkel utódja lehet Németország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]