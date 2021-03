Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c7158c-5a54-44e5-9748-57018cfc6ee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttöréshez hasonló eredményt értek el a Facebook kutatói egy Seer nevű új technológiánál. Az algoritmust nem emberek fejlesztik.","shortLead":"Áttöréshez hasonló eredményt értek el a Facebook kutatói egy Seer nevű új technológiánál. Az algoritmust nem emberek...","id":"20210309_instagram_fotok_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres_facebook_seer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c7158c-5a54-44e5-9748-57018cfc6ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a52795-257a-48f0-b1cb-cc868e8b6f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_instagram_fotok_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres_facebook_seer","timestamp":"2021. március. 09. 10:34","title":"Egymilliárd Instagram-fotót nézegetve okosodik a Facebook öntanuló programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO közleményében.","shortLead":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO...","id":"20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4133-02f1-4291-b37c-d087185d6970","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","timestamp":"2021. március. 09. 10:08","title":"Influenzaszerű megbetegedés oltás után? A WHO szerint ez normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","shortLead":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","id":"20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e28fba-07c6-47ea-8e98-25b9c2ef8c17","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","timestamp":"2021. március. 08. 20:53","title":"Karácsony Gergely önkéntes karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Bihari Ádám - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós kommunikációval csak rontott a helyzeten. Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember szerint a hétvégi káosz paradox módon még javíthat is az oltási kedven, de az államba vetett bizalmon inkább rontott.","shortLead":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós...","id":"20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4ce42-6df3-4eda-bc09-9dbcc4846b50","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","timestamp":"2021. március. 08. 20:00","title":"Tiszta beszéddel kezelhették volna az oltási baklövést, csak épp ez nem az a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14758aa-f121-4db7-a460-f02095c61850","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Caviar gyakorta mutat be különleges Apple-eszközöket, melyeket arannyal is beborít. A legújabb példányokon már 1 kilónyi van.","shortLead":"A Caviar gyakorta mutat be különleges Apple-eszközöket, melyeket arannyal is beborít. A legújabb példányokon már 1...","id":"20210309_caviar_ipad_pro_almafa_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14758aa-f121-4db7-a460-f02095c61850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825bcd0-c7af-4fe0-9825-7d18c31c821f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_caviar_ipad_pro_almafa_arany","timestamp":"2021. március. 09. 11:03","title":"Egykilónyi arany van ezen az 55 milliós iPad Prón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","shortLead":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","id":"20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f7a3dd-3d62-4ea8-86b3-0a9e5f123fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","timestamp":"2021. március. 07. 21:37","title":"Helikopterbalesetben meghalt a repülőgépgyártó Dassault egyik örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]