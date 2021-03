Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"911 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen, ekkorát még sosem nőtt a számuk egy nap alatt.","shortLead":"911 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen, ekkorát még sosem nőtt a számuk egy nap alatt.","id":"20210311_koronavirus_covid_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8afad2-c3c4-4724-8eca-913fe94a2bff","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_covid_jarvany","timestamp":"2021. március. 11. 09:16","title":"Csúcson az új fertőzöttek és a lélegeztetőgépen lévők száma, 172 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem válogatott.","shortLead":"A házelnök nem válogatott.","id":"20210309_Kover_Laszlo_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af46a62-7487-43ac-9c13-ddece1a1ad40","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Kover_Laszlo_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 16:43","title":"Kínaival oltották be Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus elemzése. ","shortLead":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus...","id":"202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de90822-0dab-4f71-bbb2-fdf17ae4ef57","keywords":null,"link":"/360/202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","timestamp":"2021. március. 11. 14:00","title":"Hol terjed jobban a koronavírus: buszon, edzőteremben vagy éppen húsüzemben? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk...","id":"20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d2a827-bf0f-47f6-99da-760ce4f09f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","timestamp":"2021. március. 10. 09:03","title":"Új elmélet jött: úgy tűnik, egy évünk még rámegy a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint megfordul a trend, és nem zsugorítani, hanem növelni fogja az iPhone-ba szerelt akkumulátorok méretét az Apple.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint megfordul a trend, és nem zsugorítani, hanem növelni fogja az iPhone-ba...","id":"20210311_apple_iphone_13_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42e0a5-5354-4988-ad3b-251a44024e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_apple_iphone_13_akkumulator","timestamp":"2021. március. 11. 13:03","title":"Nagyobb akkumulátort pakolhat az Apple az iPhone 13-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","shortLead":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","id":"20210311_lakastuz_csengery_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d8b11-be80-48ad-a895-13d51f731bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_lakastuz_csengery_utca","timestamp":"2021. március. 11. 13:58","title":"Lakástűzben halt meg egy ember a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymástól néhány kilométerre két baleset is történt az M5-ös autópályán, az egyik helyszínén csak forgalomkorlátozás van az útra borult rakomány miatt, a másiknál viszont teljes az útzár.","shortLead":"Egymástól néhány kilométerre két baleset is történt az M5-ös autópályán, az egyik helyszínén csak forgalomkorlátozás...","id":"20210311_Baleset_autopalya_lezaras_m5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de8819a-cc37-434a-8faa-6377b7f0eeeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Baleset_autopalya_lezaras_m5","timestamp":"2021. március. 11. 09:10","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Táborfalvánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]