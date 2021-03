Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa, hogy az országok ne szipkázzák el egymástól a nagy adófizetőket. Magyarországot is komolyan érintené, ha a terv valósággá válna.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa...","id":"20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0ee2d-e213-49c9-8fb3-baf5bf9e0ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","timestamp":"2021. március. 16. 14:25","title":"Egész világra érvényes minimumot szabnának a társasági adónak, ami kényelmetlenül érinthetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS háttértörténetét Litkai Gergely göngyölíti fel, akihez eljutott egy titkos anyag az adatbázisról és az algoritmusról. Adott minden, ami a sikeres oltási programhoz kell: Foxpost csomagautomata, 1993-as Matáv-telefonkönyv, Müller Cecília VIP-listája, Kenó-sorsológömb. ","shortLead":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS...","id":"20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fe7ab-4347-41f5-b845-57cbabdf2c86","keywords":null,"link":"/360/20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","timestamp":"2021. március. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kiszivárgott prezentáción minden, amit az oltáskáoszról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5698cafc-040b-4f99-8274-a4dcb3dcfa02","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeült kedd délután az Országgyűlés, ahol a napirend előtti felszólalások két részre szakadtak: az ellenzék szidta a kormány víruskezelését, a kormánypárt pedig szidta az ellenzéket, amiért változtatja a véleményét. Rétvári Bence azt kérte, ne a híreket olvassák az ellenzéki képviselők, hanem a kommenteket alattuk.","shortLead":"Összeült kedd délután az Országgyűlés, ahol a napirend előtti felszólalások két részre szakadtak: az ellenzék szidta...","id":"20210316_parlament_napirend_elotti_orszaggyules_ellenzek_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5698cafc-040b-4f99-8274-a4dcb3dcfa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d0418b-fb34-4101-8afb-3c3823204ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_parlament_napirend_elotti_orszaggyules_ellenzek_fidesz","timestamp":"2021. március. 16. 15:07","title":"Vadai Ágnes: Ha oltásellenesek lennénk, vigyázzba állnánk ennek a bénázásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitva tartó általános iskolákba is csak a gyerekek fél százaléka jár be. ","shortLead":"A nyitva tartó általános iskolákba is csak a gyerekek fél százaléka jár be. ","id":"20210317_Ovoda_altalanos_iskola_ugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d718c896-676a-4357-8945-8dd516e5aac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Ovoda_altalanos_iskola_ugyelet","timestamp":"2021. március. 17. 09:15","title":"Kevés gyereket vittek be szüleik az ügyeletes óvodákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse a több milliós kártérítést.","shortLead":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse...","id":"20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32299e0-6f87-4909-a1e3-0ba01c1affd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","timestamp":"2021. március. 18. 08:18","title":"Milliókat kaszált idős férfiak életbiztosításán a 72 éves Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","id":"20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d540879-2697-4541-9104-5df9057e0af1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","timestamp":"2021. március. 16. 12:56","title":"292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Együttműködés indult a Benu és a Kifli.hu között.","shortLead":"Együttműködés indult a Benu és a Kifli.hu között.","id":"20210317_Gyogyszertari_termeket_is_arul_mostantol_a_Kiflihu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af31ca9-243e-44eb-a345-7587d19f2793","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Gyogyszertari_termeket_is_arul_mostantol_a_Kiflihu","timestamp":"2021. március. 17. 10:49","title":"Gyógyszertári terméket is árul mostantól a Kifli.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]