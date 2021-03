Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","shortLead":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","id":"20210323_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645de21-a70d-4483-a284-aad82571dd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. március. 23. 08:42","title":"A kutatók vizsgálják, okoz-e cukorbetegséget a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34591201-f00d-4311-abfb-2bda84d818ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A látvány horrorfilmbe illő.","shortLead":"A látvány horrorfilmbe illő.","id":"20210322_Pokok_millioi_arasztottak_el_a_hazakat_az_ausztraliai_arviz_elol_menekulve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34591201-f00d-4311-abfb-2bda84d818ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a088e991-00fc-4bb3-bf52-bfca036cd8c9","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Pokok_millioi_arasztottak_el_a_hazakat_az_ausztraliai_arviz_elol_menekulve","timestamp":"2021. március. 22. 09:29","title":"Pókok milliói árasztották el a házakat az ausztráliai árvíz elől menekülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","id":"20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cdfb01-b2df-47c3-bc37-c4abdc2b65cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 22. 09:15","title":"189-en hunytak el, 1340 beteg lélegeztetőgépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

