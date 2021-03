“Akkor belevágok”

– csapott a lecsóba Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár a XV. kerületi önkormányzattal szerdán lezajlott online egyeztetésen. Ez már a sokadik ilyen alkalom ezekben a napokban, amikor a politikus a kormányzati elvonások, illetve az iparűzési adókedvezmények miatt kieső bevételek kompenzációjáról egyeztet a fővárossal, illetve a kerületekkel.

Az iparűzési adó csökkentését a gazdaságvédelmi akcióterv részeként Orbán Viktor jelentette be még tavaly decemberben – az önkormányzatok kontójára. A lépés ellen sok ellenzéki vezetésű város tiltakozott, Budapest januárban jelezte, hogy 15-20 milliárd forinttal csökkenhet a bevétele, és novemberre fizetésképtelen lehet emiatt. A kritikusok szerint a lépés érdemben nem segíti a vállalkozásokat, de alkalmas – a parkolódíjakból és a gépjárműadóból származó bevételeitől korábban már megfosztott – önkormányzatok anyagi ellehetetlenítésére, pláne, ha ellenzékiekről van szó. A kormány ezzel szemben azzal érvel, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a koronavírus elleni küzdelemből.

Az elvonásokról szóló első fővárosi egyeztetés február végén zajlott az államtitkár és Karácsony Gergely főpolgármester között, aki a megbeszélés után közölte, csak egy tollat és egy jegyzetfüzetet kaptak a kormánytól.

A szerdán kora délután kezdődő XV. kerületi megbeszélésen az önkormányzat részéről Cserdiné Németh Angéla polgármester, alpolgármesterei, az aljegyző, a kabinetfőnök, a gazdasági vezető ült az önkormányzat tárgyalójában, a kormányzat részéről pedig a kormánybiztoson kívül két munkatársa, valamint a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium egy-egy képviselője vett részt, ők külön-külön online.

A körülbelül háromperces csúszással csatlakozó Fürjes Balázs nem pazarolta az időt udvariassági körökre. Sok türelmet sem mutatott azzal kapcsolatban, hogy Cserdiné Németh Angéla polgármester hangját – legalábbis a megbeszélés kezdetén – nem jól hallotta, és a képet sem látta. Amint ezt megállapította, meg sem várva, hogy az önkormányzat rendezze a dolgot, el is kezdte sorolni az alapelveket, amik alapján a kormány megközelíti a problémát:

a helyi iparűzési adó-csökkentést nem tudják elvonásként értelmezni;

fontosak az önkormányzatok és a kormányzati intézmények, de a prioritást a munkavállalók, a családok és a vállalkozások élveznek “Mi hátrébb sorolandók vagyunk, mint intézmények”;

“Senkinek fel nem róható módon kapta oldalba az országot a koronavírus”, ezért senkinek nem lehet benyújtani a csekket, és a kormány nem fogja a kieső bevételeket 100 százalékosan pótolni. A közös teherviselést látjuk a helyes útnak – mondta;

a kormányzati segítségben elsőbbséget élveznek a fejlesztések, mert ez segíthet a munkahelyek megtartásában, és újak teremtésében, ez lehetőség a helyi vállalkozásoknak, és szerepet tud játszani az újraindításban is.

Ekkor jutott újra szóhoz a XV. kerületi polgármester, aki közölte, hogy a megbeszélést, mint korábban e-mailben jelezték, online közvetítik a kerület Facebook-oldalán.

Akkor el kell búcsúznunk egymástól

– jelentette ki nagyon határozottan Fürjes Balázs. Szerinte erről nem egyeztek meg, és korábban senki részéről nem merült fel ilyen kérés, és ezúttal sem tesznek kivételt. ”Nem kirakatban próbálunk színjátékot játszani. Munkaegyeztetés zajlik” – mondta, és úgy tűnt, hogy már nyúl is a hívást megszakító gomb felé. Cserdiné Németh Angéla azonban biztosította, hogy befejezik a közvetítést. “Nincs titkunk a kerületi lakosok előtt” – jegyezte meg azért, majd ő is elkezdte sorolni, hogy milyen anyagi problémákat okoznak számukra az intézkedések, amik miatt, mint fogalmazott,

kártérítést szeretnénk a kormányzattól.

Azt mondta, hogy összességében 3,5 milliárdos bevételkieséssel számol a kerület a kormány intézkedései miatt, és 2021-ben csak az iparűzési adóra bejelentett kedvezmény miatt 778 millió forinttól esnek el. A költségvetésen így keletkezett lyukak miatt hozzá kellett nyúlniuk a korábbi években keletkezett tartalékaikhoz is. Cserdiné Németh Angéla kérte a kieső bevételek megtérítését, de problémaként jelezte azt keddi rendelkezést, aminek értelmében a kórházak irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők.

A kórházak irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.

Az államtitkár válaszul kijelentette:

Kártérítésről nem tudunk tárgyalni,

mert azt csak az fizetheti, aki maga okozta a kárt. Érvelése szerint itt nem a kormányzat a ludas, hanem a koronavírus-járvány. Az önkormányzat által küldött kimutatásra reagálva jelezte, hogy az iparűzési-adó bevételek a most biztosított adókedvezmények kiesésével is csupán a 2018-as szintre estek vissza. “Hálistennek a kisvállalkozásokat segítő adócsökkentés ezt a kerületet sem döntötte romba” – állapította meg, majd hiányolta, hogy az önkormányzat nem jelezte, hogy kaptak több százmillió forint támogatást az Egészséges Budapest programból. Cserdiné Németh Angéla szerint azt a szájsebészeti központ fejlesztésére kapták, de jelezte, szkeptikus, hogy a keddi szakrendelői dolgozókat átirányító rendelet után vajon megmarad-e ez a fejlesztés az önkormányzat kezelésében, majd hozzátette, hogy a támogatásból az év végén több tízmilliót el is vontak.

Ezt követően még tisztáztak pár dolgot, például hogy a felsorolt és benyújtott fejlesztések közül melyeket részesítik előnyben az önkormányzatnál (a működésüket biztosítókat), illetve, hogy lát fantáziát abban a felvetésben, hogy enyhítsenek az önkormányzati intézmények és cégek átszervezésének katasztrófavédelmi törvényben foglalt tilalmán. Az önkormányzat ezt a párhuzamosságok megszüntetése érdekében költségtakarékossági okokból szeretné elérni, Fürjes nem vetette el, de szerinte csakis célhoz kötve lehet róla szó.

Az államtitkár annyit ígért, hogy a kormány elé terjeszti a kéréseket. Szavaiból kiderült, hogy az egyeztetéseket a héten lezárják a még hátralévő kerületekkel, majd összesítik az igényeket, megnézik, hogy mekkora összegekről van szó, és mennyi pénz áll rendelkezésre, majd ennek alapján dönt a kormány – valamikor április közepén. Utána pedig lesz még egy kör egyeztetés.

A megbeszélésen nemcsak a technikai problémák és a nem kívánt facebookos közvetítés miatt volt érezhető némi feszültség, hanem volt egy csörte is arról, kit választottak meg nagyobb többséggel. A polgármester az igények előadásakor megjegyezte, hogy felelősséggel tartozik az őt a kerület élére minden körzetben többséggel megválasztó helyi lakosok felé, mire az államtitkár azzal vágott vissza, hogy őket pedig kétharmaddal választották meg az ország élére. A végig nagyon határozottan kommunikáló Fürjes Balázs itt meg is jegyezte, hogy a többi megbeszélés nem ilyen hangnemben zajlott.

Nem is voltam olyan pikírt”

– kommentálta a hangnemre vonatkozó megjegyzést Cserdiné Németh Angéla a megbeszélést követően.