[{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok alelnöke elismeri a választás eredményét – normális körülmények között ennek nem is kellene, hogy hírértéke legyen. Most azonban komoly jelentősége van ennek.","shortLead":"Az Egyesült Államok alelnöke elismeri a választás eredményét – normális körülmények között ennek nem is kellene...","id":"20210106_Mike_Pence_Joe_Biden_valasztas_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146cc538-e211-4f5f-8351-0d12e3606016","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Mike_Pence_Joe_Biden_valasztas_usa","timestamp":"2021. január. 06. 19:39","title":"Mike Pence megírta: Nem áll Joe Biden megválasztásának útjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e61a8-68e7-4ad3-8ce5-3b5e9554fe60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brenner-hágóról elnevezett autó egy kis méretű SUV lesz.","shortLead":"A Brenner-hágóról elnevezett autó egy kis méretű SUV lesz.","id":"20210106_Alfa_Romeo_Brennero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=668e61a8-68e7-4ad3-8ce5-3b5e9554fe60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd3e2-fb18-4bb1-a9f6-8e0bc9912032","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Alfa_Romeo_Brennero","timestamp":"2021. január. 06. 12:16","title":"Brennero néven jöhet az első francia–olasz Alfa Romeo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","shortLead":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","id":"20210106_Valton_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da019e16-afe7-42f1-ba50-fed295557888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210106_Valton_Puskas_Arena","timestamp":"2021. január. 06. 09:50","title":"1,8 milliárdért védheti a Valton a Puskás Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","id":"20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f97ad92-c201-4ade-b74a-436ed1e7ca36","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","timestamp":"2021. január. 06. 05:39","title":"Kim Dzsong Un: Az ötéves terv eredményei iszonyatosan elmaradtak a célkitűzésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamisítatlan Dávid vs. Góliát összecsapásnak lehetünk tanúi ebben az egyedi téli tesztben.","shortLead":"Hamisítatlan Dávid vs. Góliát összecsapásnak lehetünk tanúi ebben az egyedi téli tesztben.","id":"20210107_48_loero_1000_elleneben_igy_gyorsul_hoban_egy_regi_fiat_panda_es_egy_uj_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a93b6e-6151-41db-a5b1-9869276e3e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_48_loero_1000_elleneben_igy_gyorsul_hoban_egy_regi_fiat_panda_es_egy_uj_ferrari","timestamp":"2021. január. 07. 06:41","title":"48 lóerő 1000 ellenében: így gyorsul hóban egy régi Fiat Panda és egy új Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","id":"20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4393d81-65b5-4b63-accd-1d44480ea577","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","timestamp":"2021. január. 06. 07:59","title":"10-ből már közel 9 eladott új autó konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd éves.","shortLead":"Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd...","id":"20210105_univerzum_csillagaszat_obszervatorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262349a2-7cd1-436a-86af-65c310c212f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_univerzum_csillagaszat_obszervatorium","timestamp":"2021. január. 05. 13:03","title":"Megegyeztek a tudósok arról, hogy 14 milliárd éves az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","shortLead":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","id":"20210105_Kormany_dron_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa54607-ced8-4b1a-ae41-a61b6dc28f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Kormany_dron_rendelet","timestamp":"2021. január. 05. 19:26","title":"Késik a kormány a drónozást szabályozó rendeletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]