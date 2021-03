Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcb1ff64-e94d-46ef-8962-5dc682c2818c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyártója szerint a világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs rendszere az iPadOS-re emlékeztet.","shortLead":"Gyártója szerint a világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs...","id":"20210323_jingpad_a1_ipad_linuxos_tablet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcb1ff64-e94d-46ef-8962-5dc682c2818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77848914-6981-438d-a7e9-9d10ef7ba8d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_jingpad_a1_ipad_linuxos_tablet","timestamp":"2021. március. 23. 11:03","title":"Különleges táblagép érkezik, papíron nagyon jól mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 23. 09:16","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat leginkább sztorik formájában szeretik megosztani? Hogyan tudnak a narratívák érzelmeket – például félelmet - ébreszteni úgy, hogy magát a félelmet kiváltó ingert nem kell személyesen megtapasztalni? Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus gondolatai Robert Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvéről.","shortLead":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat...","id":"20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba360de-635e-4cf7-a6a8-a42e90522e8d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","timestamp":"2021. március. 23. 19:13","title":"Az igazság kevés ahhoz, hogy megfékezze a hamis narratívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentkezők a fekvő betegek etetésében, vagy az ágyazásban és a pelenkázásban tudnak segíteni. ","shortLead":"A jelentkezők a fekvő betegek etetésében, vagy az ágyazásban és a pelenkázásban tudnak segíteni. ","id":"20210323_Kepzes_onkentes_covidosztalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e11d581-b9d9-40b8-a71c-4035e7d3c15e","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Kepzes_onkentes_covidosztalyok","timestamp":"2021. március. 23. 19:29","title":"Pár héten belül indul a képzés, amelyen önkénteseket tanítanának be a covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem fejlesztenek.","shortLead":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem...","id":"20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a706c0-aa2e-4fac-9668-14b8ec49ca2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","timestamp":"2021. március. 22. 09:25","title":"A Volkswagen is elköszön a hagyományos motoroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"45 ezer prostituált nyújt szolgáltatásokat a pandémiába belefáradt ügyfeleknek – írja a párizsi Le Monde. A lányok a világ minden tájáról érkeznek ide, de különösen sokan Európa keleti feléről.","shortLead":"45 ezer prostituált nyújt szolgáltatásokat a pandémiába belefáradt ügyfeleknek – írja a párizsi Le Monde. A lányok...","id":"20210322_Fellendul_a_szexturizmus_Dubajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634fe868-1521-45a5-bab9-b2a9d2e0bcd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_Fellendul_a_szexturizmus_Dubajban","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Fellendül a szexturizmus Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","shortLead":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","id":"20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c38d6-0ec8-4264-958a-ad0c20200d8f","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","timestamp":"2021. március. 22. 12:39","title":"Blikk: Megválik Berki Krisztiántól a Life TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]