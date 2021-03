Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","id":"20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a1f77-106e-444d-9ae0-04c0834bf33f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","timestamp":"2021. március. 25. 06:12","title":"Késsel raboltak ki egy pécsi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is, hogy a védettségi igazolvánnyal lehessen igénybe venni a vendéglátó és turisztikai szolgáltatásokat.","shortLead":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is...","id":"20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800b22e0-b99a-4261-a853-9d6f8174455e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","timestamp":"2021. március. 23. 17:42","title":"Itt vannak a részletek – ezek a javaslatok kerültek a kormány elé a korlátozások megváltoztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","shortLead":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","id":"20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814f333-af8c-4a27-bc6e-d857f3528334","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","timestamp":"2021. március. 23. 12:11","title":"Idiótának nevezte a lengyel elnököt, most három év börtön várhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy levélből derült ki, hogy a válaszokat nem az otthon adta.","shortLead":"Egy levélből derült ki, hogy a válaszokat nem az otthon adta.","id":"20210324_szel_bernadett_level_adatigenyles_miniszterium_zala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33de25a-387c-4101-a86d-0ce62568998b","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_szel_bernadett_level_adatigenyles_miniszterium_zala","timestamp":"2021. március. 24. 17:53","title":"Szél Bernadett a szociális intézményt kérdezte, de a felettes szerv írta a semmitmondó válaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5e3c0-06a6-4695-95b3-09fdfb9aa7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akik úgy tűnik, hamarosan komoly konkurenciát kapnak. ","shortLead":"Akik úgy tűnik, hamarosan komoly konkurenciát kapnak. ","id":"20210324_Mercedes_Sosztaly_onmukodo_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac5e3c0-06a6-4695-95b3-09fdfb9aa7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01ea5d5-611e-46c5-ae1f-5a694f1bb1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Mercedes_Sosztaly_onmukodo_parkolas","timestamp":"2021. március. 24. 15:10","title":"A Mercedes vicces reklámjában a Parkolófiúk az élet császárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A terhesek oltásáról még hiányosak a kutatások, viszont van tapasztalat arról, hogy az állapotos anyáknál súlyosabb bajt okozhat a koronavírus, mint a többi nőnél. A négy magyar orvosegyetem professzorai, valamint a Merkely Béla által vezetett klinikai munkacsoport azt javasolja, hogy a Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltásokat a várandós kismama kérésére és a kezelőorvos kockázatértékelése után a 2. és 3. trimeszterben be lehessen adni.



","shortLead":"A terhesek oltásáról még hiányosak a kutatások, viszont van tapasztalat arról, hogy az állapotos anyáknál súlyosabb...","id":"20210324_terhesseg_kockazat_vakcina_Covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634343cc-649b-41aa-b1b1-b58abaf25932","keywords":null,"link":"/360/20210324_terhesseg_kockazat_vakcina_Covid","timestamp":"2021. március. 24. 06:30","title":"Magyarország bekerülhet abba a körbe, ahol a terhes nők is kaphatnak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az unokája azt mondja, a színésznő állapota stabil.","shortLead":"Az unokája azt mondja, a színésznő állapota stabil.","id":"20210324_Tudogyulladassal_fekszik_korhazban_Torocsik_Mari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b53aed-d137-453a-b87a-2c6cf8706ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Tudogyulladassal_fekszik_korhazban_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. március. 24. 08:43","title":"Tüdőgyulladással fekszik kórházban Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]