[{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","shortLead":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","id":"20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979bf241-f83a-4713-9a09-e8f343bab2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","timestamp":"2021. március. 31. 13:34","title":"A Pfizer közölte, hogy kamaszoknál 100 százalékos hatásosságú a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár folyamatosan nő a megújulók része a világ energiamixében, a kibocsátás továbbra sem csökken.","shortLead":"Bár folyamatosan nő a megújulók része a világ energiamixében, a kibocsátás továbbra sem csökken.","id":"20210330_A_vilagjarvany_ellenore_is_nott_az_energiaszektor_kibocsatasa_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3e106a-c9f6-4ed2-849a-36300d7dd33d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210330_A_vilagjarvany_ellenore_is_nott_az_energiaszektor_kibocsatasa_2020ban","timestamp":"2021. március. 30. 12:01","title":"A világjárvány ellenére is nőtt az energiaszektor kibocsátása tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival.","id":"202112_eszakmagyarorszagi_fejlesztesi_meszaros_regioban_gondolkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805461cb-d0c0-4b15-b02a-e6af227adc88","keywords":null,"link":"/360/202112_eszakmagyarorszagi_fejlesztesi_meszaros_regioban_gondolkozik","timestamp":"2021. március. 30. 10:00","title":"Mészáros Lőrinc közelít a DVTK-hoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","shortLead":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","id":"20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7840546-98a2-410f-af39-41f1be65eb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","timestamp":"2021. március. 31. 09:36","title":"Kis méretű, sportos SUV-val bővül a Volkswagen palettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. 