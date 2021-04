Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","shortLead":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","id":"20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92755227-94d2-454b-9dd4-dd42c8ddf9df","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 02. 10:45","title":"Szélsőjobboldaliak törték össze a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter elborzadt a folyópartokon sörözgető emberektől.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter elborzadt a folyópartokon sörözgető emberektől.","id":"20210401_koronavirus_franciaorszag_alkohol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f9fec-7987-4f83-82a5-28ed2f6c0020","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_koronavirus_franciaorszag_alkohol","timestamp":"2021. április. 01. 16:48","title":"A koronavírus miatt tilos lesz az utcán inni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével Szúnyogmonitor néven új weboldalt hoztak létre azzal a céllal, hogy a lakosság bevonásával feltérképezzék az emberre veszélyes kórokozókat, vírusokat is terjesztő, invazív csípőszúnyogfajok hazai terjedését. A közösségi tudomány (citizen science) jegyében létrehozott, lakossági megfigyelésekre épülő weboldal április elsején kezdte meg működését.","shortLead":"Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével Szúnyogmonitor néven új weboldalt hoztak létre azzal...","id":"20210401_szunyogmonitor_csiposzunyog_invaziv_faj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7652d0e6-dd90-4153-bd0f-0d6d20577742","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_szunyogmonitor_csiposzunyog_invaziv_faj","timestamp":"2021. április. 01. 20:03","title":"Új weboldalt indítottak a magyar kutatók a szúnyogok miatt, ön is segítheti a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f846f34-4673-48d9-9edc-ca3c32f193cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit közszolgálati csatornára egyre nagyobb nyomás helyeződik a kínai ujgur kisebbség kényszermunkáját bemutató riportjai miatt.","shortLead":"A brit közszolgálati csatornára egyre nagyobb nyomás helyeződik a kínai ujgur kisebbség kényszermunkáját bemutató...","id":"20210331_Tajvanra_Kna_Peking_BBC","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f846f34-4673-48d9-9edc-ca3c32f193cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a197e15-6527-44fe-8f69-a832161ecff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_Tajvanra_Kna_Peking_BBC","timestamp":"2021. március. 31. 15:06","title":"Tajvanra helyezi át kínai tudósítóját a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint a „militáns” szakszervezet keltette, politikai alapú botrányhírről van szó.","shortLead":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint...","id":"20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ee4ed9-64de-46a6-aeb0-c27b1f5c33a8","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","timestamp":"2021. április. 01. 11:32","title":"Megfertőződött az Operában 288 ember, Ókovács Szilveszter szerint ez nem több az átlagos számnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket.

","shortLead":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket.

","id":"20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfadb469-20a0-4932-ad05-501418d3cf8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","timestamp":"2021. április. 01. 12:25","title":"Megszűnik a kardiológiai és urológiai rendelés Pestszentimrén az orvosok átvezénylése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","shortLead":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","id":"20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51cbc09-e0c4-4278-ad91-391d4bc8de64","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","timestamp":"2021. április. 02. 10:23","title":"Orbán szavai alapján húsvét után pár nappal nyithatnak a boltok és a szolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]