Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","shortLead":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","id":"20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103bbc16-3a66-4ffa-a9d3-f0c47f6bf197","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","timestamp":"2021. március. 30. 18:18","title":"Visszakapja két lebombázott tornyát a Hübner-udvar a Kodály köröndön – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament jegyzőkönyvéből.","shortLead":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament...","id":"20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8fa814-2763-4d0a-ae59-e8e8c445784e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","timestamp":"2021. március. 30. 11:18","title":"Járóka Líviának gyorshajtás miatt felfüggesztették a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar miatt viszont figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.\r

\r

","shortLead":"Zivatar miatt viszont figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.\r

\r

","id":"20210401_Bekoszon_a_nyar_25_fok_is_lehet_csutortokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c849b534-ae9d-4081-9bf7-56ee3e74e929","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Bekoszon_a_nyar_25_fok_is_lehet_csutortokon","timestamp":"2021. április. 01. 05:39","title":"Szinte nyár lesz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint ha Orbán Viktor „elvégezte volna a dolgát”, nem kellene rossz híreket hallania.","shortLead":"A DK elnöke szerint ha Orbán Viktor „elvégezte volna a dolgát”, nem kellene rossz híreket hallania.","id":"20210331_gyurcsany_orban_beszede","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3a7277-9353-4c89-b5bf-0944b49eb026","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_gyurcsany_orban_beszede","timestamp":"2021. március. 31. 22:07","title":"Gyurcsány Orbánnak: Hogy egyem az érzékeny szívét a főméltóságú úrnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd246ad-6f28-4338-9ab2-cefda0515590","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is megnézhetünk.","shortLead":"Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is...","id":"20210330_cassiopeia_csillagkep_ejszakai_egbolt_nova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd246ad-6f28-4338-9ab2-cefda0515590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6862a58-0914-4368-afa7-df61dc750a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_cassiopeia_csillagkep_ejszakai_egbolt_nova","timestamp":"2021. március. 30. 20:03","title":"Van otthon távcsöve? Nézzen fel vele az éjszakai égboltra, egy új nóvát láthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várandósokat továbbra is oltják.","shortLead":"A várandósokat továbbra is oltják.","id":"20210331_oltas_soron_kivul_szoptatos_kismama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5628437-e6aa-48b9-91d3-8a85e348b854","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_oltas_soron_kivul_szoptatos_kismama","timestamp":"2021. március. 31. 19:25","title":"Mégsem oltják be soron kívül a szoptatós kismamákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","shortLead":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","id":"20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767037df-1fa9-4e10-9f14-5d674f1dd75d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Orbán csendben megkapta a második adag oltását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek helyi kormányzata tiltakozott, és megpróbál mentesítést elérni a napfürdőzőknek a tengerparton.","shortLead":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek...","id":"20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46b73ec-e3e3-4b06-992e-d990e68379c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","timestamp":"2021. március. 31. 14:57","title":"Tavasz karantén idején: napfürdőzés maszkban a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]