[{"available":true,"c_guid":"0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","shortLead":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","id":"20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3f42-e010-490e-88ff-e0f6d1ae69b0","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","timestamp":"2021. április. 07. 09:57","title":"Húszezernél is kevesebb külföldi jött Magyarországra februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap alatt kezelt ázsiaiak ellen megszaporodtak a gyűlölet-bűncselekmények.","shortLead":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap...","id":"202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ff7a1-7f32-4dcc-8499-1f013813b1ce","keywords":null,"link":"/360/202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","timestamp":"2021. április. 05. 16:00","title":"A gyűlölethullám elérte az ázsiai származású amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bab20-1e2c-41a2-a1e9-30b7d2c6a954","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgartiak felvarrták a négyajtós kupé ráncait, frissült a design és a technika is.","shortLead":"A stuttgartiak felvarrták a négyajtós kupé ráncait, frissült a design és a technika is.","id":"20210407_itt_a_megujult_mercedes_cls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a8bab20-1e2c-41a2-a1e9-30b7d2c6a954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803d2ec5-47cb-45ca-955e-d3f670b0b840","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_itt_a_megujult_mercedes_cls","timestamp":"2021. április. 07. 07:59","title":"Itt a megújult Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz időben pszichiátriai segítséghez jutni, kórházi osztályok szünetelnek, gondozók és ambuláns helyek zártak be, vagy csak telefonon, esetleg online érhetők el. Helyenként kritikussá vált a helyzet.","shortLead":"Nehéz időben pszichiátriai segítséghez jutni, kórházi osztályok szünetelnek, gondozók és ambuláns helyek zártak be...","id":"20210407_Durvan_megakasztotta_a_pszichiatriai_ellatast_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749f4633-2054-4a48-b7f1-dec178393036","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Durvan_megakasztotta_a_pszichiatriai_ellatast_a_jarvany","timestamp":"2021. április. 07. 13:26","title":"Durván megakasztotta a pszichiátriai ellátást a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti, írja szerzőnk. ","shortLead":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti...","id":"20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005017b-f032-4d00-8435-0694d1ff6796","keywords":null,"link":"/360/20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","timestamp":"2021. április. 07. 13:05","title":"Molnár Péter: Ezért konzervatív mindenki, aki a NER-t ellenzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","shortLead":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","id":"20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fc3b05-dc39-492d-b3f6-0013b2de025e","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","timestamp":"2021. április. 06. 09:17","title":"Ötven éve alakult meg az LGT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","shortLead":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","id":"20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286ace0-ff38-4cdc-80b2-ee8879373148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","timestamp":"2021. április. 06. 19:31","title":"Már az FBI is nyomoz a megbundázott Counter-Strike-meccsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]