Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma...","id":"20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857edf64-83cf-4948-8979-0136367eadd8","keywords":null,"link":"/360/20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","timestamp":"2021. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Indul a nyitás, de még nem minden bolt él vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor.","id":"20210405_Legalabb_egyoras_varakozasra_szamitson_a_hatarnal_aki_Ausztriaba_tart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d412d18-6d42-4d0d-8f9e-e45c5ac08acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Legalabb_egyoras_varakozasra_szamitson_a_hatarnal_aki_Ausztriaba_tart","timestamp":"2021. április. 05. 15:50","title":"Legalább egyórás várakozásra számítson a határnál, aki Ausztriába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3474b6c-aca3-4201-ab48-98d04ae9b80b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész arról is beszélt egy interjúban, hogy Hollywoodban még mindig rengetegen rettegnek attól, nehogy kiderüljön a szexuális irányultságuk.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész arról is beszélt egy interjúban, hogy Hollywoodban még mindig rengetegen rettegnek attól, nehogy...","id":"20210406_Kate_Winslet_Elegem_van_abbol_hogy_nem_beszelhetek_oszinten_a_leszbikus_filmszerepemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3474b6c-aca3-4201-ab48-98d04ae9b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d5d93-a9a1-430a-80fa-25add90cabe4","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Kate_Winslet_Elegem_van_abbol_hogy_nem_beszelhetek_oszinten_a_leszbikus_filmszerepemrol","timestamp":"2021. április. 06. 18:58","title":"Kate Winslet: Elegem van abból, hogy nem beszélhetek őszintén a leszbikus filmszerepemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","id":"20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609500f1-df6e-4831-bdb2-160c9ca16c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","timestamp":"2021. április. 07. 09:21","title":"Magyar designer csapta le a legújabb autók tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","shortLead":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","id":"20210406_budapest_tuz_nadas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be48c9d-3991-4d97-845a-f0b70c3ca790","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_budapest_tuz_nadas_video","timestamp":"2021. április. 06. 15:31","title":"Lángolt a nádas Budapest határán – videón a tűzoltók küzdelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt iPhone-okat. Ezzel függ össze, hogy májusban már el is kezdik a következő generációs Bionic chipek gyártását.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt...","id":"20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2cbbbf-1e6b-498d-8aec-88f264bb3db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","timestamp":"2021. április. 06. 10:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már gyártják az Apple új iPhone-os chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]