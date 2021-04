A vádirat szerint Fohsz Tivadar 2011-ben a feleségével és az akkor 16 éves nevelt lányával élt együtt a közös, budapesti otthonukban. A férfi ebben az időben, a felesége és nevelt lánya tudta és beleegyezése nélkül, kis méretű, szabad szemmel nehezen felfedezhető kamerákat szerelt fel a ház több helyiségében részben biztonsági okból, részben pedig azért, hogy megfigyelje a házban történteket.

© Facebook / Rákosmente

2011–2012-ben a kamerák több olyan pornográf jellegű felvételt is rögzítettek, amelyeken Fohsz az akkor még 18. életévét be nem töltött nevelt lánya volt látható. Fohsz ezeket a felvételeket – összesen 97 kamerafelvételt – egy programmal megvágta, majd az így keletkező videofájlokat külön adathordozón rögzítette.

Az illetékes kerületi ügyészség a bizonyítékok alapján azt állapította meg, hogy gyermekpornográfia – felvételek tartásával elkövetett – alapeseti bűntette valósult meg, ezért vádat emelt az egykori alpolgármester ellen. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfival szemben börtönbüntetést szabjon ki, amelynek végrehajtását próbaidőre függessze fel. Emellett indítványt tett arra is – a Kúria idén márciusi határozatának is megfelelően –, hogy a bíróság a gyermekpornográf felvételek tartásával vádolt férfit végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amelynek gyakorlása során 18. életévét be nem töltött személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet. Az eltiltásnak nem feltétele, hogy a bűncselekményt a terhelt foglalkozásának felhasználásával kövesse el.

A vádról a Pesti Központi Kerületi Bíróság fog dönteni.

A vádirat azért is érdekes, mert egyrészt arról írnak benne, hogy a kamerákat Fohsz szereltette fel és ő is vágta meg a felvételeket, mégsem vádolták meg gyermekpornográfia felvétel készítésével, csak birtoklással. Márpedig előbbi 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, míg utóbbi jóval enyhébb, hiszen legfeljebb 3 év börtön járna érte.

© Facebook / Rákosmente

A hvg360 még tavaly szeptemberben tárta fel az ügy hátterét. Cikkünkből kiderült, hogy amikor a BRFK az alpolgármester nevelt lányának feljelentése alapján nyomozást indított szemérem elleni erőszak és más bűncselekmények gyanúja miatt, akkor Fohsz még a XVII. kerület fideszes alpolgármestere volt.

A szemérem elleni erőszak miatti nyomozást elévülés miatt szüntette meg a BRFK. Ugyanakkor a megszüntető határozatban az is szerepel, hogy a szemérem elleni erőszak gyanúját kizárólag a sértett tanúvallomása támasztja alá. Ez viszont azért is vitatható, mert – ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk – létezik egy hangfelvétel, amely Fohsz ellen szól, emellett pedig számtalan közvetett tanú is a nevelt lánya vallomását erősítette meg.

Fohsz annak idején nem kívánt nyilatkozni lapunknak, a Blikknek viszont a cikkünk megjelenése után azt mondta: nincs mit megbánnia, mert semmi olyat nem követett el, amivel vádolják.