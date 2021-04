Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","id":"20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0cdb-3824-4643-88e6-81f939f68c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","timestamp":"2021. április. 10. 18:09","title":"Halálos baleset történt a 49-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","shortLead":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","id":"20210411_rablas_lany_budaors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a882b37-c629-45cc-8b0a-557305481654","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_rablas_lany_budaors","timestamp":"2021. április. 11. 11:12","title":"5500 forintot rabolt egy 15 éves lány Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben Törökország vészesen eladósodott.","shortLead":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben...","id":"202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78408065-a8ab-4d06-a5c0-aa66f3e6f472","keywords":null,"link":"/360/202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Erdogan a piacokkal akar dacolni, és bedönti a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első Conte-kormány egyeztetett szétosztásukról az uniós tagállamokkal.","shortLead":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első...","id":"20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc129f9-8149-40b8-ba8e-3e3b103ff729","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","timestamp":"2021. április. 10. 20:28","title":"Az ügyészség lezárná az eljárást Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, így szombattól már nem kötelező a szájmaszk szabadtéri viselése, amennyiben betartható a másfél méter távolság, hétfőtől pedig feloldják az éjszakai kijárási tilalmat is - írta a helyi sajtó.","shortLead":"Szlovénia fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, így szombattól már...","id":"20210410_Szlovenia_enyhit_a_lezarasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed9bcbe-28c4-4858-b2f2-4cbcfa512054","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Szlovenia_enyhit_a_lezarasokon","timestamp":"2021. április. 10. 13:30","title":"Szlovénia enyhít a lezárásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett kutatást a magyarok utazási kedvéről.","shortLead":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett...","id":"20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f5a68-f714-43c3-bdfb-a5f1d7561255","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","timestamp":"2021. április. 12. 06:15","title":"A tavalyinál is drágább lesz idén nyáron a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen elképzelhetetlen feladatnak látszott. A feladatban a neurális hálózatok segíthetnek, amelyek működését Hannah Fry matematikus mutatja be közérthető módon az Emberek és gépek című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen...","id":"20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e2258-be25-428c-9c15-e0f2852edbce","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","timestamp":"2021. április. 11. 19:15","title":"Hogyan ismernek fel dolgokat az algoritmusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi alkalmazásból szivároghattak ki felhasználói adatok.","shortLead":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi...","id":"20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccec121-8fc8-4ad3-8bd3-fe74215ce443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","timestamp":"2021. április. 10. 23:24","title":"1,3 millió felhasználó adatai szivároghattak ki a Clubhouse sikeralkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]