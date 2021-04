Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a46a5bf0-cad5-46a8-91e1-a65406457a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos herceg a személyes fotóalbumból választott képet.","shortLead":"Vilmos herceg a személyes fotóalbumból választott képet.","id":"20210412_Fulop_hercegre_egy_eddig_nem_latott_fotoval_emlekezik_az_unokaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46a5bf0-cad5-46a8-91e1-a65406457a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622a1b77-2216-4a55-88d6-dac8ac754269","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_hercegre_egy_eddig_nem_latott_fotoval_emlekezik_az_unokaja","timestamp":"2021. április. 12. 16:33","title":"Fülöp hercegre egy eddig nem látott fotóval emlékezik az unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","shortLead":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","id":"20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ad6473-45e9-4024-a68d-a86c87adaae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Vízbe esett a hajóról és meghalt egy ember a Ráckevei-Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra, hogy a szocialista kormány elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat.","shortLead":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra...","id":"20210412_orban_viktor_jokor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831b3ba4-7903-4b50-a1ae-f6e390553070","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_orban_viktor_jokor","timestamp":"2021. április. 12. 20:15","title":"2,2 millió példányban üdvözli Orbán Viktor a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","shortLead":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","id":"20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a138dbd2-d129-4ee4-bd2c-c4651eb4e17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","timestamp":"2021. április. 11. 08:47","title":"50-100 ezer kamiont kellene leterelni a magyar utakról, hogy teljesíteni tudjuk az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminisztert az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49234bb9-375e-47df-8917-2f416f3835f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Radnóti Színház művészei versekkel ünneplik április 11-ét, a magyar költészet napját. Kováts Adél videója a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"A Radnóti Színház művészei versekkel ünneplik április 11-ét, a magyar költészet napját. Kováts Adél videója a hvg.hu-n...","id":"20210410_Gyilkoltak_azonnal__Kovats_Adel_a_hvghun_unnepli_a_kolteszet_napjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49234bb9-375e-47df-8917-2f416f3835f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333a6d2-e257-4640-ae4f-516bc930a99c","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Gyilkoltak_azonnal__Kovats_Adel_a_hvghun_unnepli_a_kolteszet_napjat","timestamp":"2021. április. 11. 08:00","title":"„Gyilkoltak azonnal” – Kováts Adél a hvg.hu-n ünnepli a költészet napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem lesz közös oltásvideója a pártoknak, idén sem lesz olcsó a balatoni nyaralás, sokkal kevesebben nyelvvizsgáztak a korábbi évekhez képest. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem lesz közös oltásvideója a pártoknak, idén sem lesz olcsó a balatoni nyaralás, sokkal kevesebben nyelvvizsgáztak...","id":"20210412_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9828d10-b288-404d-a45c-a8544fa6912d","keywords":null,"link":"/360/20210412_Radar360","timestamp":"2021. április. 12. 08:00","title":"Radar360: Kedvezőtlen járványügyi előrejelzés itthon, a britek már kocsmázhatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]