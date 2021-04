Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","shortLead":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","id":"20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3fbdcb-53d8-4a69-aa6a-82a564128ad5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","timestamp":"2021. április. 14. 09:50","title":"„A királynő hihetetlenül sztoikus” – Erzsébet négy nappal Fülöp herceg halála után már dolgozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","shortLead":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","id":"20210414_Bernie_Madoff_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbec602-9c7b-48d9-b7fe-0667ad853183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Bernie_Madoff_halal","timestamp":"2021. április. 14. 16:56","title":"Meghalt Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","shortLead":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","id":"20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aaac04-46e1-4958-9882-74d708bf76e5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","timestamp":"2021. április. 14. 07:47","title":"Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam, de nem kapta meg. Egy történet, két olvasat: a brüsszeli Politico és a pekingi Global Times másképp tálalja Montenegro kínai kölcsönét.","shortLead":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam...","id":"20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638977c0-78ad-43f4-a746-a2332140a5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","timestamp":"2021. április. 14. 17:22","title":"Peking és az EU között esett a padlóra Montenegro egy óriáshitel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c621c2-5bb1-4ae4-8c87-eb19cd1d69f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félkemény, érleletlen sajt Ciprus exportjának negyedét teszi ki.","shortLead":"A félkemény, érleletlen sajt Ciprus exportjának negyedét teszi ki.","id":"20210412_Unios_oltalom_Ciprus_halloumi_sajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c621c2-5bb1-4ae4-8c87-eb19cd1d69f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae205fe-2026-4b53-81c9-348f250e5992","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Unios_oltalom_Ciprus_halloumi_sajt","timestamp":"2021. április. 12. 17:59","title":"Uniós oltalmat kap a ciprusi halloumi sajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak: készlethiány várható routerből.","shortLead":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak...","id":"20210413_chiphiany_felvezetok_router","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6ac085-ea9c-42cb-b059-e47b98b41171","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_chiphiany_felvezetok_router","timestamp":"2021. április. 13. 09:03","title":"Egyszerűen elfogyhatnak a wifi routerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]