[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más üzenetküldőnél már találkozhattunk ezzel a speciális beszédgyorsítási, illetve -lassítási funkcióval. ","shortLead":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más...","id":"20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8590191-9e02-4949-b74c-5dd320287df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","timestamp":"2021. március. 16. 10:03","title":"Lassabban vagy gyorsabban: hangos újítás érkezik a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett az internetes érdeklődés a fontosabb lakossági hitelek iránt.","shortLead":"A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett...","id":"20210314_bank360_lakashitel_szemelyi_kolcson_babavaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f367596f-bd5f-407d-927e-8833dd896c06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_bank360_lakashitel_szemelyi_kolcson_babavaro","timestamp":"2021. március. 14. 21:21","title":"A személyi hitelek után mind többen érdeklődnek, a babaváró és a lakáshitel most kevésbé kelendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet a harmadik hullám.","shortLead":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet...","id":"20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bcd5e9-79ce-4cf0-a118-e6bade94e849","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","timestamp":"2021. március. 16. 05:59","title":"Zacher Gábor: Vannak kórházak, ahol már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas politikát terveznek. Bár az ambiciózus kísérletek szakértői szemmel nézve megközelíteni sem fogják a parlamenti küszöböt, a billegő körzetekben pont a rájuk leadott párszáz szavazat döntheti el a 2022-es választások végeredményét.","shortLead":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas...","id":"20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62237310-5b23-41a9-bf55-1a2e6365d37b","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","timestamp":"2021. március. 15. 14:00","title":"Nagy jelentőségük lehet a most alakuló pártoknak 2022-ben, de nem úgy, ahogy ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","shortLead":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","id":"20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ed5bf-e6f1-469d-be25-655e6764d551","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","timestamp":"2021. március. 16. 11:58","title":"5-10 ezer alkalmazottját készül elküldeni a Nokia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","shortLead":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","id":"20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8eed4-2e01-491e-8ea5-67c0d9ed4431","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","timestamp":"2021. március. 15. 17:26","title":"Nem szólt arról, hogy Pfizer-vakcinát lehet venni, belebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna sajtótájékoztatót a múzeum lépcsőin? Litkai Gergely gondolatkísérlete arról, hogy mit kíván a magyar nemzet. (Vagy inkább a Pesti srácok?) Kiderül többek között, hogy mi is a nemzeti őrserleg, s hogy szóba kerültek-e a Nemzeti Bank alapítványai. ","shortLead":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna...","id":"20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6725c-fbe2-499d-aa5d-2e9707812c85","keywords":null,"link":"/360/20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","timestamp":"2021. március. 15. 19:40","title":"Duma Aktuál: Kívánjuk a cenzúrát és a sajtó eltörlését! - avagy a márciusi 14 pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]