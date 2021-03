Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat. ","shortLead":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati...","id":"20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c8aaf-1816-4d87-af89-a0bfe7bd4a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 12. 20:00","title":"Felfüggesztett oltások: Mi az igazság az AstraZeneca vakcinájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","shortLead":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","id":"20210312_szerbia_szputnyik_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee9fcd-9e17-4284-809f-960e8f180e74","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_szerbia_szputnyik_gyar","timestamp":"2021. március. 12. 08:52","title":"Nem csak a kínait, az orosz vakcinát is gyártják majd Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube fél évvel ezelőtt szigorította a tartalomra vonatkozó szabályait, most pedig kiderült, mit jelent ez a gyakorlatban.","shortLead":"A YouTube fél évvel ezelőtt szigorította a tartalomra vonatkozó szabályait, most pedig kiderült, mit jelent...","id":"20210312_youtube_koronavirus_vedooltas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5261c8-247d-45d8-ad2c-90414f7d260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_youtube_koronavirus_vedooltas_video","timestamp":"2021. március. 12. 11:33","title":"30 ezer videót törölt a YouTube, mert hazudtak bennük a koronavírus elleni védőoltásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1193061-8cb5-45ae-acfb-4f7204e5e17c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Szóba sem kerülhetne ma már, hogy az Anyáim története című dokumentumfilm meleg párja Magyarországon örökbefogadással családdá váljon. Nekik még sikerült. ","shortLead":"Szóba sem kerülhetne ma már, hogy az Anyáim története című dokumentumfilm meleg párja Magyarországon örökbefogadással...","id":"202110__anyaim_tortenete__orokbefogadas__szulove_lenyegules__kozos_nevezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1193061-8cb5-45ae-acfb-4f7204e5e17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641fdcf9-3cc5-4c11-a30c-beea5502dae9","keywords":null,"link":"/360/202110__anyaim_tortenete__orokbefogadas__szulove_lenyegules__kozos_nevezo","timestamp":"2021. március. 12. 17:00","title":"\"Lecsupaszítva odaálltunk a magyar állam elé, mi ilyenek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","shortLead":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","id":"20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1245baf-a128-4bda-b2b1-9480f57e4d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 12. 10:19","title":"A csökkentett ígéretnél is kevesebb vakcinát szállít ki márciusban az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250191a9-e2e5-4a39-bdb8-f817fd005245","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem látok olyat, aki miattam szavazna a Fideszre – állítja Navracsics Tibor. Az egykori kancelláriaminiszter abban sem biztos, hogy egyáltalán létezik-e ma még politikai közép ma Magyarországon. A politikának állandó problémája, hogy mit tegyen a kiérdemesült politikusokkal – mondja a volt uniós biztos és elismeri, pozícióját tekintve túl van már a csúcson. \r

\r

","shortLead":"Nem látok olyat, aki miattam szavazna a Fideszre – állítja Navracsics Tibor. Az egykori kancelláriaminiszter abban sem...","id":"20210312_Elesben_Navracsics_Tiborral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250191a9-e2e5-4a39-bdb8-f817fd005245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32816eee-86e8-4211-8507-93e669a55db3","keywords":null,"link":"/360/20210312_Elesben_Navracsics_Tiborral","timestamp":"2021. március. 12. 11:00","title":"Élesben Navracsics Tiborral: Biztos van, aki azóta is ezért utál engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hamarosan 80 országban teszi elérhetővé azt az új funkciót, amellyel javítani lehet a térképen szereplő apróbb hibákat.","shortLead":"A Google hamarosan 80 országban teszi elérhetővé azt az új funkciót, amellyel javítani lehet a térképen szereplő apróbb...","id":"20210312_google_maps_google_terkep_ut_feltuntetese_javitas_kozlekedes_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53ed226-8f1a-4f1c-b8d0-7740dee21147","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_google_maps_google_terkep_ut_feltuntetese_javitas_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2021. március. 12. 13:03","title":"Megengedi a Google a felhasználóknak, hogy belejavítsanak a Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","shortLead":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","id":"20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8d0c5-3653-4fbb-a6af-4444f7b2130e","keywords":null,"link":"/elet/20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","timestamp":"2021. március. 12. 20:54","title":"Az olaszok megrohamozták a fodrászaikat az újabb zárlat előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]