Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1efa4c-bc1d-4fe1-9ff9-774323a27781","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pártjának alig pár képviselője van a Kneszetben, de Manszúr Abbaszon múlhat az új izraeli kormány megalakulása. Iszlamista, de állásfoglalásai „kóserré” tehetik a jobboldal szemében.","shortLead":"Pártjának alig pár képviselője van a Kneszetben, de Manszúr Abbaszon múlhat az új izraeli kormány megalakulása...","id":"202115_manszur_abbaszizraeli_arab_kiralycsinalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1efa4c-bc1d-4fe1-9ff9-774323a27781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba611204-eaca-47ea-ad95-e739cd858f7b","keywords":null,"link":"/360/202115_manszur_abbaszizraeli_arab_kiralycsinalo","timestamp":"2021. április. 20. 17:00","title":"Arab politikus az izraeli kormányban? Most először ez is előfordulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6667139-3145-483f-a97b-2fcc55b451eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő szerint egy kórházba is küldhették volna segíteni.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő szerint egy kórházba is küldhették volna segíteni.","id":"20210420_napszam_hadhazy_dudalos_tuntetes_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6667139-3145-483f-a97b-2fcc55b451eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcc7961-9d10-4949-b27b-c8ca471ea31b","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_napszam_hadhazy_dudalos_tuntetes_birsag","timestamp":"2021. április. 20. 09:37","title":"Napszámban kell ledolgoznia Hadházynak a dudálós tüntetés miatt kiszabott bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486af9b8-d65c-4673-bf79-099acf4af91f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt támogatottsága a legutóbbi mérések alapján 20–23 százalékos volt, csak a CDU/CSU előzte meg őket.","shortLead":"A párt támogatottsága a legutóbbi mérések alapján 20–23 százalékos volt, csak a CDU/CSU előzte meg őket.","id":"20210419_Kancellarjelolt_nemet_Zoldek_szovetsegi_parlamenti_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486af9b8-d65c-4673-bf79-099acf4af91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e5f3f3-a840-4ec3-abb2-14b11f64990a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Kancellarjelolt_nemet_Zoldek_szovetsegi_parlamenti_valasztas","timestamp":"2021. április. 19. 15:43","title":"Először állítanak kancellárjelöltet a német Zöldek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami egészségügyi szolgálat, az NHS. ","shortLead":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami...","id":"202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ca8d8-00dc-41c5-b18e-199a0a51bac8","keywords":null,"link":"/360/202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","timestamp":"2021. április. 20. 16:00","title":"Különös kütyüt ajánlanak az angolok a kínzó fejfájás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbef12e-16a3-43d4-a9a6-3d122c0a60ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi más lehetne az elsők közt, ami 99 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, mint egy Tesla?","shortLead":"Mi más lehetne az elsők közt, ami 99 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, mint egy Tesla?","id":"20210419_Meg_a_Matchbox_is_teljesen_kornyezetbarat_lesz_2030ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbef12e-16a3-43d4-a9a6-3d122c0a60ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094be842-f3fe-4d09-a4aa-c3cae8ab8b42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Meg_a_Matchbox_is_teljesen_kornyezetbarat_lesz_2030ra","timestamp":"2021. április. 19. 09:38","title":"Még a Matchbox is teljesen zöld lesz 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlottnak javítóintézeti nevelést kért a bíróságtól.","shortLead":"Az ügyészség a vádlottnak javítóintézeti nevelést kért a bíróságtól.","id":"20210420_szennyvizakna_emberoles_taktaharkany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db3c78f-603a-42fe-8487-062df2325122","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szennyvizakna_emberoles_taktaharkany","timestamp":"2021. április. 20. 10:53","title":"Szennyvízaknába fojtotta 2 éves testvérét egy 13 éves fiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","id":"20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb6e56-199a-4dcd-a433-d08a706668ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]