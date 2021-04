Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással voltak az állapotára.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással...","id":"20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a441d5d2-aaef-4de3-a72a-002664487571","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","timestamp":"2021. április. 20. 19:22","title":"Szélütések okozták a washingtoni Capitoliumot védő rendőr halálát januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","shortLead":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","id":"20210421_elovalasztas_median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50042eb-4316-405b-8a73-d99ff91a649a","keywords":null,"link":"/360/20210421_elovalasztas_median","timestamp":"2021. április. 21. 13:00","title":"Medián: Jakab a legnépszerűbb ellenzéki kormányfőjelölt, Karácsony a legjobb \"második favorit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

","shortLead":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

","id":"20210421_kovacs_laszlo_volt_kulugyminiszter_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c652ac0-3f5b-4329-9202-5279dcae8823","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kovacs_laszlo_volt_kulugyminiszter_korhazban","timestamp":"2021. április. 21. 09:25","title":"Kórházba került Kovács László volt külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb4661-bc96-4fa0-85ac-1e2f248f770f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Egyszer csak minden reklám nélkül megjelent Nick Cave új lemeze, a teljes egészében a karantén alatt írt és felvett Carnage. Az énekes talán már sosem lesz ugyanolyan, mint az őt ért tragédia előtt, de az új album már olyan, mint a fény az alagút végén.","shortLead":"Egyszer csak minden reklám nélkül megjelent Nick Cave új lemeze, a teljes egészében a karantén alatt írt és felvett...","id":"20210420_nick_cave_carnage_kritika_lemez_uj_album_warren_ellis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb4661-bc96-4fa0-85ac-1e2f248f770f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e3994-50ae-460b-8282-af2dac7cb108","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_nick_cave_carnage_kritika_lemez_uj_album_warren_ellis","timestamp":"2021. április. 20. 20:00","title":"Nick Cave sokkal többet tett, mint hogy megírta a karantén hivatalos dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.","id":"20210420_egyetemi_campus_viii_kerulet_pazmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9430af9-3dc7-4cf5-a411-5265295ae8be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_egyetemi_campus_viii_kerulet_pazmany","timestamp":"2021. április. 20. 11:51","title":"Egyetemi campust alakítanának ki a Magyar Rádió volt épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt védelmi távolságot.","shortLead":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt...","id":"20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565632b6-9360-4ec1-b93d-dbb8d0db27e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","timestamp":"2021. április. 21. 17:57","title":"Nyomkövető lábbilincset tesznek a családon belüli erőszak miatt elítéltekre Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eec5de-3444-4cad-8677-47304dea5bff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem találta el a kijáratot, a közutasnak ütközött helyette.","shortLead":"Nem találta el a kijáratot, a közutasnak ütközött helyette.","id":"20210420_kozutkezelo_baleset_M0","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46eec5de-3444-4cad-8677-47304dea5bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1223d2d-a0d9-4515-b72b-4377c4299abc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_kozutkezelo_baleset_M0","timestamp":"2021. április. 20. 11:07","title":"A közútkezelő álló járműjébe csapódott egy autó az M0-son – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340c9b-102c-4468-8206-a2c5bea55423","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg szóvivője hétfőn még a felkelők elleni győzelmet jelentette be, kedden pedig már az elnök halálát. Az országot 30 éve vezető Idriss Déby elnöktől fia vette át a hatalmat.","shortLead":"A hadsereg szóvivője hétfőn még a felkelők elleni győzelmet jelentette be, kedden pedig már az elnök halálát...","id":"20210420_idriss_deby_csad_elnok_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a340c9b-102c-4468-8206-a2c5bea55423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3000bd75-4fa7-47cb-bc34-e3aaa1a9bfca","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_idriss_deby_csad_elnok_meghalt","timestamp":"2021. április. 20. 14:21","title":"Harc közben, a fronton halt meg Csád elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]