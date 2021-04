Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is alapítványokba szerveznék.","shortLead":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is...","id":"20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7703264a-f6ca-4965-ae9a-f3f111633df0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","timestamp":"2021. április. 28. 13:40","title":"Alkotmányjogász: Az MSZMP használt hasonló technikát a vagyonátmentésre, mint amit ma a Fidesztől látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám a forma ennél több lehetőséget tartogatott korábban és azóta is.

","shortLead":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám...","id":"20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e36166-20ac-4fc9-91dc-84260633993f","keywords":null,"link":"/360/20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","timestamp":"2021. április. 27. 17:00","title":"Sikeresen is lehet szövetkezni: mi volt a Hangya titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","shortLead":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","id":"20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f468b-18f3-4611-93df-4e8f7c56ab90","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 08:28","title":"Tárgyalni kezdik a javaslatot, amely őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit az amerikai nagykövetség álláspontja szerint.","shortLead":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit...","id":"20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a67ff9-690f-4c7a-b156-0a82f88d8552","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 28. 17:59","title":"Amerika is aggódik a kínai Fudan Egyetem magyarországi kampusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hétfőtől újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás, a DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hétfőtől újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás, a DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak. A hvg360 reggeli...","id":"20210429_Radar360_Amerika_aggodik_a_Fudan_miatt_Putyinnak_nem_kell_aggodnia_miattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b81fd3-df41-49f3-81f5-4af4396c668a","keywords":null,"link":"/360/20210429_Radar360_Amerika_aggodik_a_Fudan_miatt_Putyinnak_nem_kell_aggodnia_miattunk","timestamp":"2021. április. 29. 07:59","title":"Radar360: Amerika aggódik a Fudan miatt, Putyinnak nem kell aggódnia miattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről. Az egyes intézményekről szóló hírek különböző húzótémák köré csoportosultak, van, ahol ez a koronavírus volt, a Corvinusnál Donald Trump tanácsadója, a pécsi egyetemnek egy valóságshow segített.","shortLead":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről...","id":"20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d514291-b624-43fe-be1e-1a08889387b9","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","timestamp":"2021. április. 28. 10:53","title":"Az ELTE a kutyáiról, a Szegedi Egyetem Karikó Katalinról híres a nagyvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jövő évi költségvetés tervezete szerint a kormány a GDP 5,9 százalékára rúgó összeggel költene többet, mint amennyi bevétel várható. A Költségvetési Tanács szerint ez nemhogy indokolatlan, de a gazdaság esetleges túlfűtése miatt veszélyes. A Pénzügyminisztérium szerint kell a pénz az újraindításhoz, és egyébként az uniós átlag rosszabb.","shortLead":"A jövő évi költségvetés tervezete szerint a kormány a GDP 5,9 százalékára rúgó összeggel költene többet, mint amennyi...","id":"20210428_A_kormany_2022ben_72_ezer_milliard_forinttal_akar_tulnyujtozni_a_takarojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a655617-19e6-45ca-b1fb-7a5d217634a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_A_kormany_2022ben_72_ezer_milliard_forinttal_akar_tulnyujtozni_a_takarojan","timestamp":"2021. április. 28. 11:15","title":"A kormány 2022-ben 7,2 ezer milliárd forinttal akar túlnyújtózni a takaróján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből. Ez különösen annál a cégnél számít nagy dolognak, amelynél már egy éve is a világ egyik legnagyobb bevételt elkönyvelő vállalatáról beszélhettünk.","shortLead":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből...","id":"20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd26b7c-ed23-4c0d-b4da-1844d8bcb63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","timestamp":"2021. április. 28. 23:30","title":"Bedurrantak az Apple rakétái, úgy tűnik, mindenki iPhone-t akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]