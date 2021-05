Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46b2e178-d6be-42c1-a5ce-14562edf9036","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június elején választást tartanak az országban, a merényletek mögött leggyakrabban bűnszövetkezetek vagy politikai vetélytársak állnak.","shortLead":"Június elején választást tartanak az országban, a merényletek mögött leggyakrabban bűnszövetkezetek vagy politikai...","id":"20210430_politikus_gyilkossag_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b2e178-d6be-42c1-a5ce-14562edf9036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0b588d-af71-4be3-b2d0-bd6489bb6c95","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_politikus_gyilkossag_mexiko","timestamp":"2021. április. 30. 20:20","title":"Tizenkét politikust öltek meg Mexikóban két hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","id":"20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfddebbf-68bd-4e1d-83b8-7d0fca82d32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 30. 18:18","title":"Orbán: Megvan a 4 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98efdd3-4450-407e-91cf-e989c6540550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután pénteken használhatatlan volt az EESZT oldal, szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és AstraZeneca oltásra. A Pfizer elfogyott, Moderna nem is volt.","shortLead":"Miután pénteken használhatatlan volt az EESZT oldal, szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és...","id":"20210501_Mar_mukodik_az_online_idopontfoglalas_Sinopharmra_es_AstraZenecara_lehet_jelentkezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98efdd3-4450-407e-91cf-e989c6540550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0338a75-31ce-4a06-9b44-9eb68d68769f","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mar_mukodik_az_online_idopontfoglalas_Sinopharmra_es_AstraZenecara_lehet_jelentkezni","timestamp":"2021. május. 01. 07:40","title":"Már működik az online időpontfoglalás, Sinopharmra és AstraZenecára lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","shortLead":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","id":"20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469e8e1-75d9-482b-81ea-ea03c1f71d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","timestamp":"2021. április. 30. 08:06","title":"Az hagyján, hogy versenypályán mit keres egy traktor, de még gumimelegítést is csinált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki nem szeretné, az is találkozik majd legalább az egyikkel: amit megszavaznak, az lesz az alapértelmezett betűtípus az Office irodai programcsomagban.","shortLead":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki...","id":"20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c376dd46-b2aa-4c64-89cc-bfa72e3ad18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","timestamp":"2021. április. 30. 09:03","title":"15 év után megváltoztatja az Office betűtípusát a Microsoft – itt vannak az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szumátrai orrszarvú két utolsó populációjának genetikai elemzése szerint a jó génállomány reményt adhat arra, hogy a faj megmenekül a kihalástól.","shortLead":"A szumátrai orrszarvú két utolsó populációjának genetikai elemzése szerint a jó génállomány reményt adhat arra...","id":"20210430_szumatrai_orrszarvu_genetikai_allomanya_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55051110-7b63-4bc1-8da1-4c8ebdd14662","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_szumatrai_orrszarvu_genetikai_allomanya_kihalas","timestamp":"2021. április. 30. 10:33","title":"Megmenekülhet a szumátrai orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","shortLead":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","id":"20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f737d1-1c34-4c53-8270-9da36ccc9acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 30. 14:20","title":"Több kórházban elfogyott a Pfizer, van, ahol rendőrrel zárták le a sort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441525d9-5114-4ed5-840c-b02ddfb1a03e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anne Douglas egy év és három hónappal élte túl a férjét. ","shortLead":"Anne Douglas egy év és három hónappal élte túl a férjét. ","id":"20210430_102_evesen_meghalt_Kirk_Douglas_ozvegye_Anne_Douglas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441525d9-5114-4ed5-840c-b02ddfb1a03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee4855-2e59-422f-b684-84b6b42c264b","keywords":null,"link":"/elet/20210430_102_evesen_meghalt_Kirk_Douglas_ozvegye_Anne_Douglas","timestamp":"2021. április. 30. 10:10","title":"102 évesen meghalt Kirk Douglas özvegye, Anne Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]