[{"available":true,"c_guid":"6b60e319-e18c-4640-8f7f-1eab137b72bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Epicurious szerint a marhahús az amerikai étrend legszennyezőbb eleme.","shortLead":"Az Epicurious szerint a marhahús az amerikai étrend legszennyezőbb eleme.","id":"20210430_epicurious_marhahus_recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b60e319-e18c-4640-8f7f-1eab137b72bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2007758c-f577-4deb-b729-636aa08e1ea9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210430_epicurious_marhahus_recept","timestamp":"2021. április. 30. 11:35","title":"Búcsúzik a marhahústól az egyik legismertebb receptoldal, hogy védje a környezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak saját, 30 százalékos díjjal igénybe vehető fizetési szolgáltatását engedi használni az Apple az appboltjában a feliratkozásoknál. A máshonnan hozott feliratkozások érvényesek, de erről nem engedik értesíteni a felhasználókat.","shortLead":"Csak saját, 30 százalékos díjjal igénybe vehető fizetési szolgáltatását engedi használni az Apple az appboltjában...","id":"20210430_Brusszel_Apple_visszaeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3addc671-adda-4761-9e69-7185759fbd2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Brusszel_Apple_visszaeles","timestamp":"2021. április. 30. 15:39","title":"Brüsszel szerint az Apple visszaél fölényével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbba65d2-87d3-40f9-a5b4-48b78765f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 29. 15:16","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a korai nyitás negyedik hullámot hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.","shortLead":"A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.","id":"20210430_halalos_baleset_gazolas_quad_zalaszentgrot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468bcc87-8c8f-430a-8107-24a891a0ed9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_halalos_baleset_gazolas_quad_zalaszentgrot","timestamp":"2021. április. 30. 12:49","title":"Halálra gázolt egy idős nőt egy quados Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98efdd3-4450-407e-91cf-e989c6540550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután pénteken használhatatlan volt az EESZT oldal, szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és AstraZeneca oltásra. A Pfizer elfogyott, Moderna nem is volt.","shortLead":"Miután pénteken használhatatlan volt az EESZT oldal, szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és...","id":"20210501_Mar_mukodik_az_online_idopontfoglalas_Sinopharmra_es_AstraZenecara_lehet_jelentkezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98efdd3-4450-407e-91cf-e989c6540550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0338a75-31ce-4a06-9b44-9eb68d68769f","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mar_mukodik_az_online_idopontfoglalas_Sinopharmra_es_AstraZenecara_lehet_jelentkezni","timestamp":"2021. május. 01. 07:40","title":"Már működik az online időpontfoglalás, Sinopharmra és AstraZenecára lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki állapotokat.","shortLead":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki...","id":"20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba3600-3fed-466a-97f2-cd7bc7d69eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","timestamp":"2021. május. 01. 09:18","title":"Nem állt le a mémgyár, itt a Pfizer-káosz újabb dózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","shortLead":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","id":"20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33fac44-7cde-4185-8f9c-a9eb2d903c2d","keywords":null,"link":"/sport/20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 05:43","title":"Az MLSZ úgy készül, hogy lesznek nézők a hétfői kupadöntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés során Jakab Ferenc virológus. Oroszi Beatrix epidemológus is így látja, szerinte \"szinte borítékolható\", hogy visszatér közénk a vírus, egyszerűen azért, mert hatmilliárd emberrel \"remek, fogékony embertömeget\" kapott. ","shortLead":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés...","id":"20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bef83d-8519-4553-8737-3c56a1f3aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","timestamp":"2021. április. 29. 20:41","title":"Oroszi Beatrix és Jakab Ferenc szerint a terasznyitás nem robbantja be a járványt országosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]