[{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal kapcsolatban, mindenképpen a legjobbat hoztuk a vírussal való védettség szempontjából. ","shortLead":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal...","id":"20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecdf94c-a71b-420d-a46c-9ed20e5ed403","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 18:19","title":"Boldogkői Zsolt a Pfizer-rohamról: „A leglogikusabb döntés az, ha elfogadjuk a felajánlott vakcinát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","shortLead":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","id":"20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5867ac-fec2-4b14-8b52-75e81b30b2c1","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","timestamp":"2021. május. 02. 17:27","title":"Hatéves lett Sarolta hercegnő, új fotót tett róla közzé a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z Fold3-at és a Galaxy Z Flip 2-t, egy komoly szivárogtatás már most leleplezi, hogyan nézhetnek ki a készülékek, és milyen újdonságokat tartalmazhatnak.","shortLead":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z...","id":"20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d89c0b-82d8-4621-ad55-48c7352ab5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","timestamp":"2021. május. 03. 09:33","title":"Kiszivárgott képeken láthatók a Samsung új összecsukható mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének magángépével csapódtak a Mexikói-öböl habjaiba. Az űrhajósok és a torony egymással viccelődtek a visszaérkezés után.","shortLead":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének...","id":"20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf5162-c16b-441c-9bb2-9b9014c74806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","timestamp":"2021. május. 02. 10:35","title":"Magángéppel csapódtak az óceánba a visszatérő űrhajósok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes orosz hatóság terroristakapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes alapítványtFBK), így az kénytelen azonnal befejezni működését. Navalnij a börtönben, az FBK betiltva – úgy tűnik vége az orosz ellenzéki mozgalmak legújabb fejezetének. \r

","shortLead":"Az illetékes orosz hatóság terroristakapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210501_Oroszorszag_kivegezte_Navalnij_mozgalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9aff26-66f1-4982-8639-80a749a2a470","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oroszorszag_kivegezte_Navalnij_mozgalmat","timestamp":"2021. május. 01. 15:08","title":"Oroszország kivégezte Navalnij mozgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos Szövetségének online rendezvényén. Beszélt arról is, hogy a radioaktív anyagokkal végzett vizsgálatok miatt miért lehetett kevesebbet a laboratóriumban terhessége alatt.","shortLead":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos...","id":"20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055a3eb-1e63-4d29-adde-65dd2adca748","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. május. 02. 12:05","title":"Már négy hónaposan bölcsődébe adta lányát Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]