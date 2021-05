Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató pályázatnak már a hatodik fordulója nyílik meg május 3. és 7. között, a kormány eddig mintegy 3500 elektromos kerékpár kedvezményes megvásárlásához járult hozzá közel 376 millió forinttal - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a tárca vasárnapi közleményében.","shortLead":"Az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató pályázatnak már a hatodik fordulója nyílik meg május 3. és 7...","id":"20210502_Ujra_lehet_ebringakra_palyazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc95841f-aeb1-4082-805c-ab57454cd2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Ujra_lehet_ebringakra_palyazni","timestamp":"2021. május. 02. 08:44","title":"Újra lehet e-bringákra pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő Mátészalkától Los Angeles-ig minden édesanyát köszöntött. ","shortLead":"A színésznő Mátészalkától Los Angeles-ig minden édesanyát köszöntött. ","id":"20210502_Magyarul_kivant_boldog_anyak_napjat_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde24a4b-d786-43ae-9771-e8bfcce13c67","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Magyarul_kivant_boldog_anyak_napjat_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. május. 02. 14:42","title":"Magyarul kívánt boldog anyák napját Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is népszerűek lettek. Ellen és Stefanie tabuk nélkül beszél a műsorban a párkapcsolatukról, amire több ezren kíváncsiak a neten. A helyiek elfogadják őket, sokan járnak templomba miattuk. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is...","id":"20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404ae7dd-3cf0-4a9d-afcd-55b4bf15cdc9","keywords":null,"link":"/elet/20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","timestamp":"2021. május. 01. 18:49","title":"Telt házas istentiszteleteket tart a német falu leszbikus lelkészházaspárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül foglalkoznak a téli hó- és jégmentesítés ökológiai következményeivel.","shortLead":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül...","id":"202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcad8ba-6b84-4e3c-9991-5ad2044c9b08","keywords":null,"link":"/360/202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","timestamp":"2021. május. 02. 08:30","title":"Szó szerint elsózzuk a jövőnket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A horvát belügyminisztérium vasárnap pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét, így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen - olvasható a koronavirus.hr oldalon.","shortLead":"A horvát belügyminisztérium vasárnap pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét...","id":"20210502_Pontositottak_milyen_feltetelekkel_lehet_Horvatorszagba_utazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f8402-0032-4439-865b-35c3c532e77c","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Pontositottak_milyen_feltetelekkel_lehet_Horvatorszagba_utazni","timestamp":"2021. május. 02. 19:40","title":"Pontosították, milyen feltételekkel lehet Horvátországba utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Angele múlt szombaton hozta világra harmadik kicsinyét. ","shortLead":"Angele múlt szombaton hozta világra harmadik kicsinyét. ","id":"20210501_budapesti_kiselefant_allatkert_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b21462b-c397-447a-974e-1ab34ac652e4","keywords":null,"link":"/elet/20210501_budapesti_kiselefant_allatkert_fotok","timestamp":"2021. május. 01. 15:59","title":"Így élvezi az újranyitást az egyhetes budapesti kiselefánt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","shortLead":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","id":"20210503_erettsegi_eduline_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d97da-4b15-4273-a754-739c2cbaef58","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_eduline_vizsga","timestamp":"2021. május. 03. 06:24","title":"111 ezer vizsgázóval és speciális szabályokkal indul az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]