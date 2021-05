A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak tett fel írásbeli kérdést Ungár Péter LMP-s képviselő arról, részt vesz-e Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János köztársasági elnök az Ukrajna függetlenségének 30. évfordulójára szervezett ünnepségeken.

Az ellenzéki politikus azután küldte meg kérdését a szaktárcának, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbánt és Ádert is meginvitálta arra a nagyszabású ünnepségre, amelyet az ukrán függetlenség 30. évfordulója miatt szerveznek. Az eseményhez egy csúcstalálkozó is tartozik, a Krím Platform.

A Népszava azt írja, ez utóbbit ukrán részről azért is szervezik, hogy Oroszország felé demonstrálják, a nemzetközi közösség szilárdan kiáll Ukrajna területi integritása mellett és nem ismeri el a félsziget bekebelezését.

A napilap az ügyben újból kereste a kormányt és a Köztársasági Elnöki Hivatalt is, de válasz most sem érkezett. Magyar Levente külügyminiszter-helyettes Ungár Péter kérdésére pedig annyit írt, Magyarország mindig is kiállt Ukrajna területi integritása mellett, de elvárja, hogy az ukrán fél tartsa tiszteletben a kisebbségi jogokat.