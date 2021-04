Orbánt és Ádert is meghívta Zelenszkij, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan gondolják át, amit láttak és hallottak, és ne vonjanak le következtetéseket személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján. ","shortLead":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan...","id":"20210420_george_floyd_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ae0de-9779-4de9-a378-5f06e308f8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_george_floyd_targyalas","timestamp":"2021. április. 20. 06:05","title":"A záróbeszédekkel folytatódott a Floyd-ügy tárgyalása, elkezdődött az esküdtek tanácskozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","id":"20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9df91d-aeee-4da3-a991-0ed1751e4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","timestamp":"2021. április. 19. 05:40","title":"Harmincfős rendezvényen emlékeztek egy koronavírusban elhunyt ápolónőre Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is rendelkeznek.","shortLead":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is...","id":"20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd131c-ab2a-4315-a181-300ddb321cc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. április. 19. 07:16","title":"Újabb szentségtörés: itt az összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","shortLead":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","id":"20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd4dcf-03ee-4fd7-9610-f9dc455a6b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","timestamp":"2021. április. 19. 18:01","title":"Felbukkant a Nürburgringen a Mercedes régen várt hiperautója, a One – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b423747e-c1cf-46e0-95c2-eafef5248930","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2021. április. 18. 12:11","title":"Baleset miatt lezárták a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint eljöhet az idő, amikor úgy megyünk majd pszichológushoz, mint a fogorvoshoz.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint eljöhet az idő, amikor úgy megyünk majd...","id":"20210419_jarvany_koronavirus_depresszio_szorongas_poszt_covid_szindroma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c21a53-5753-46b8-b8a6-8e598847e65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_jarvany_koronavirus_depresszio_szorongas_poszt_covid_szindroma","timestamp":"2021. április. 19. 16:03","title":"A járvány kezdete óta megháromszorozódott a depresszió gyakorisága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","shortLead":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","id":"20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb545ec8-95c5-4f40-b092-69c848f636ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","timestamp":"2021. április. 19. 16:21","title":"Gombából készít cipőt az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]