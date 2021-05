Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük. Erről szól az idei Velencei Építészeti Biennálén bemutatkozó magyar projekt.","shortLead":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar...","id":"20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0425be98-2c2a-400a-8eab-7b91c2682d01","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","timestamp":"2021. május. 17. 20:00","title":"Mi lenne, ha megpróbálnánk nem utálni a szocializmus vasbeton monstrumjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vásárlóké a Kecskeméti TE fociklub is.","shortLead":"A vásárlóké a Kecskeméti TE fociklub is.","id":"202119_kolto_estates_vajnahagyatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6beec3-6758-4756-a3ab-7477c45c4177","keywords":null,"link":"/360/202119_kolto_estates_vajnahagyatek","timestamp":"2021. május. 17. 10:00","title":"Ismét tulajdonost váltott a néhai Andy Vajna egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint Magyarországon.","shortLead":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint...","id":"20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c31eef-d838-4031-be6e-2508e0bd681a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","timestamp":"2021. május. 17. 17:49","title":"Hiába a járvány, alig dolgozhattak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce583535-8a59-477d-b67c-84298ef13473","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szükséges méregdrága levegőkeringtető rendszereket vagy légkondicionáló berendezéseket telepíteni a metróállomásokba, hogy nyáron is el lehessen viselni a föld alatti forróságot. ","shortLead":"Nem szükséges méregdrága levegőkeringtető rendszereket vagy légkondicionáló berendezéseket telepíteni...","id":"202119_vizhuteses_metroallomas_megizzasztott_falak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce583535-8a59-477d-b67c-84298ef13473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31ac1ed-821c-4f75-b2c3-7eb4a3a1aa64","keywords":null,"link":"/360/202119_vizhuteses_metroallomas_megizzasztott_falak","timestamp":"2021. május. 16. 16:10","title":"Nem kell hozzá áram, nem káros – mégis hűvösen tartja a metrót nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a804ac5-e549-4687-a455-9b360b726d38","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Rácz Jenőt a legtöbben a kereskedelmi tévék főzős és celebes műsoraiból, a bulvársajtóból és a közösségi médiából ismerik, de a főztjét eddig nem lehetett megkóstolni: séfként a legnagyobb sikereit külföldön érte el. Most viszont hosszú várakozás után megnyílt budapesti étterme. Megnéztük.","shortLead":"Rácz Jenőt a legtöbben a kereskedelmi tévék főzős és celebes műsoraiból, a bulvársajtóból és a közösségi médiából...","id":"20210516_racz_jeno_uj_etterme_rumour_konyhafonok_gerendai_karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a804ac5-e549-4687-a455-9b360b726d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82acca71-41af-4d8f-ada0-cec239a28093","keywords":null,"link":"/elet/20210516_racz_jeno_uj_etterme_rumour_konyhafonok_gerendai_karoly","timestamp":"2021. május. 16. 20:00","title":"„Ő előbb volt sztár, mint hogy főzni kezdett” – A Konyhafőnökből ismert Rácz Jenő új éttermében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegség szezonalitása megmaradhat.","shortLead":"A betegség szezonalitása megmaradhat.","id":"20210516_Akar_mar_jovore_lehet_magyar_vakcina_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f763e75-6560-4c5b-b1bf-58646ba0ae14","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Akar_mar_jovore_lehet_magyar_vakcina_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 21:17","title":"Akár már jövőre lehet magyar vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acdd367-3cac-42d0-908b-08cc87fb410d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Damon Weaver gyerekként, 2009-ben készíthetett interjút az amerikai elnökkel, Joe Bident még alelnökként kérdezte.","shortLead":"Damon Weaver gyerekként, 2009-ben készíthetett interjút az amerikai elnökkel, Joe Bident még alelnökként kérdezte.","id":"20210516_Meghalt_23_evesen_a_fiu_aki_11_evesen_Barack_Obamaval_interjuzott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acdd367-3cac-42d0-908b-08cc87fb410d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f3d6ba-9a41-497d-a102-f9e6aa8d585c","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meghalt_23_evesen_a_fiu_aki_11_evesen_Barack_Obamaval_interjuzott","timestamp":"2021. május. 16. 12:50","title":"Meghalt 23 évesen a fiú, aki 11 évesen Barack Obamával interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt.

","shortLead":"Nyolcvanegy éves volt.

","id":"20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3728ac3d-36a0-42d1-8504-e7c9748394f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","timestamp":"2021. május. 17. 06:23","title":"Meghalt Szeremley Huba egykori borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]