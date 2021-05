Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as ajánlóíveinél gyanít csalást az ügyészség.

Hat emberrel szemben emeltek vádat, amiért a 2018-as választásra készülve ajánlóíveket hamisítottak – adat hírül a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség még áprilisban. Mivel az nem derült ki akkor, hogy melyik pártokhoz kapcsolódó csalásról van szó, Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője Polt Pétertől kérte, hogy adja ki ezt az adatot is. A legfőbb ügyész meg is válaszolta a kérdést, így most már lehet tudni, hogy

a vádirat szerint a bűnügyben a Családok Pártja és az Összefogás Párt érintett.

A Családok Pártja – amelynek a 49 egyéni jelöltje összesen 10 641 szavazatot kapott, és 203 millió forint kampánytámogatást vehetett fel – elnökével egészen szürreális beszélgetést folytattunk a választás után egy hónappal. Arra a kérdésre, hogy miért nem kampányoltak a 203 millió forintból, az volt a válasz, hogy „erről nem szeretnék többet mondani”, amikor pedig arról kérdeztük az elnököt, hogy ki volt az ő elődje, annyit felelt:

„Na, látja, ezt én is szeretném tudni.”

"Nem kell tájékoztatást adnom önnek" - így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel Jó napot kívánok. X.Y vagyok a hvg.hu-tól. Azt szeretném megtudni, visszafizették-e már államkincstárnak az összesen 373 milliós állami kampánytámogatást, mivel nem érték el az 1 százalékot a választáson, illetve, hogy miként értékeli a négy évvel ezelőttinél is rosszabb, 0,02 százalékos eredményt?

Az Összefogás Párt neve pedig azért lehet közismert, mert még a 2014-es választásra készülve, amikor a baloldal több pártja jelképesen felvette az összefogás nevet, Szepessy Zsolt monoki polgármester beperelte őket azzal, hogy az ő vezetésével már 2009-ben alakult egy párt ezen a néven. Az Összefogás Pártnak már a 2014-es kampányelszámolása miatt is vádat emeltek ellene, ennek ellenére 2018-ban újra elindultak, 373 millió forint kampánytámogatás után szereztek 1632 listás szavazatot, így kikaptak még a Kell Az Összefogás Párttól is. A már idézett, kamupártokról szóló cikkünkben Szepessyt is meg akartuk szólaltatni, de ő akkor azt mondta, nem akar nyilatkozni „egy olyan szélsőségesen liberális lapnak, mint a HVG”.