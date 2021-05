Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvégébe belezavar egy újabb frontrendszer.","shortLead":"A hosszú hétvégébe belezavar egy újabb frontrendszer.","id":"20210521_idojaras_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565d66a7-745b-43f8-815f-0662ea62490d","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_idojaras_hidegfront","timestamp":"2021. május. 21. 05:17","title":"Végre kisüt a nap pénteken, de már közeledik az újabb hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése.","shortLead":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon...","id":"20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1ab24-a502-42a6-85e3-14bdf5aa2c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"BKK: Kedden kezdődik a Clark Ádám tér átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új ajánlása szerint azokat, akiknél fennállhat a vérrögképződés esélye, a vakcina első adagjának beadásától számított három héten belül meg kell vizsgálni.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új ajánlása szerint azokat, akiknél fennállhat a vérrögképződés esélye, a vakcina...","id":"20210521_astrazeneca_masodik_oltas_verrogkepzodes_verrog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e5c44-b1d4-48fd-801d-b1d705de2b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_astrazeneca_masodik_oltas_verrogkepzodes_verrog","timestamp":"2021. május. 21. 19:14","title":"Nem javasolják az AstraZeneca második oltását azoknak, akiknél vérrögképződés alakulhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit kutatva a jegybankok és a kormányok tartózkodnak a hirtelen lépésektől. \r

","shortLead":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit...","id":"202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b759ad7-0e41-4d16-b18a-7f23d625c5e6","keywords":null,"link":"/360/202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","timestamp":"2021. május. 21. 15:00","title":"Átírta a gazdaság törvényeit a járvány, jöhet a mumus, a pénzromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","shortLead":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","id":"20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b41f0b9-416e-4dae-9bce-d8554fd54c1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","timestamp":"2021. május. 21. 04:22","title":"Csodás állapotba hozták a 001-es alvázszámú, legelső Ferrari F50-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték az ellenzék közösen induló pártjai, hogy segítsék az előválasztás megszervezését.","shortLead":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték...","id":"20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429d81df-f0ee-4255-b5b9-efe61ded9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","timestamp":"2021. május. 20. 17:06","title":"Megalakította az előválasztást szervező testületet az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi évek egyik legvitatottabb kísérletét vitte végig a brit Oxitec: genetikailag módosított szúnyogokat terjesztettek el Floridában, hogy így vessenek véget egy veszélyes helyi populációnak.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legvitatottabb kísérletét vitte végig a brit Oxitec: genetikailag módosított szúnyogokat...","id":"20210521_genmodositas_szunyog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c9ac62-4a3e-4662-a24b-d21dba72e97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_genmodositas_szunyog","timestamp":"2021. május. 21. 12:03","title":"Megnőttek, így repülhetnek a génmódosított szúnyogok, melyekre komoly feladat vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","shortLead":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","id":"20210520_bubi_atadas_bicikli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a689b4-e588-4be7-90e4-b1eded4c79fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bubi_atadas_bicikli","timestamp":"2021. május. 20. 16:02","title":"Könnyebb biciklikkel, a kauciót eltörölve indítják újra a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]