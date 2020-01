Négy magyar képviselőt tart Orbán Viktor lehetséges ellenfelének a The Economist, amely a 2022-es választások okán fogott elemzésbe. A brit gazdasági hetilap Dávid és Góliát történetéből kiindulva ír erről, hangsúlyozva, hogy bárki is álljon majd ki jelöltként a jelenlegi miniszterelnök ellen, Orbánt nagyon nem lesz könnyű leverni.

Az online és nyomtatott változatban egyaránt elérhető cikkben megemlítik, hogy az általában kevés sikert elérő ellenzék a legutóbbi voksoláson több fontos város mellett Budapestet is megnyerte. Kiemelik Karácsony Gergely új budapesti főpolgármestert, aki a megszokottakhoz képest sokkal lazábban, zakóban és farmerban kampányolt.

© Reviczky Zsolt

Egyik lehetséges miniszterelnök-jelöltként magát Karácsonyt említi a lap, szerintük azonban elképzelhető, hogy a 44 éves városvezető a hivatali idejére koncentrálva végül nem vesz részt a 2022-es kampányban, korábban maga Karácsony is ezt mondta.

A The Economist szerint vannak, akik azt remélik, hogy a volt miniszterelnök, a DK-t vezető Gyurcsány Ferenc ismét megpróbálkozik és jelölteti magát, mivel pártja az egyik legnépszerűbb a magyar ellenzéki csoportok közül. Az is lehetséges persze, jegyzi meg lap, hogy erre végül mégsem kerül sor, melynek legfőbb oka, hogy Gyurcsányt – és ezt a politikus is elismeri – sokan nem kedvelik.

A mára EP-képviselővé lett Dobrev Klárára, Gyurcsány feleségére ugyancsak lehetséges jelöltként hivatkozik a hetilap. Mindez persze nem meglepő, hiszen több alkalommal a korábbi miniszterelnök is szóvá tette, hogy neje jó induló lenne.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc © MTI / Szigetváry Zsolt

A Momentum színeiben szintén európai parlamenti képviselővé választott Donáth Anna is jó "Dávidnak" tűnik a The Economist szerint. Azt írják róla, hogy a 32 éves képviselőnő pártjával rövid idő alatt a politikai élvonalban találta magát, ami ahhoz képest is szép eredmény, hogy a Momentumot 2017-ben alapították.

Donáth Anna © Máté Péter

A cikk írója ennek ellenére úgy látja, bárki is kerüljön majd a Fidesz elnökével egy ringbe, nem sok esély van rá, hogy a Góliátként bemutatott Orbánt sikerül legyőznie. A magyar miniszterelnök ugyanis tett róla, hogy megnehezítse ellenfelei dolgát. A The Economist szerint a kormány ráadásul kézzel fogható eredményeket is fel tud mutatni, ami miatt sok választópolgár nem fog hezitálni, hova húzza be az ikszet.