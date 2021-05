Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking tudományos írásait és személyes tárgyait nemzeti értékként őrzik meg az örökkévalóság számára a Cambridge-i Egyetemen és a londoni Science Museumban.","shortLead":"Stephen Hawking tudományos írásait és személyes tárgyait nemzeti értékként őrzik meg az örökkévalóság számára...","id":"20210530_stephen_hawking_irasai_es_szemelyes_targyai_nemzeti_ertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caf45c5-84f0-4e23-9b5b-2269229d5c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_stephen_hawking_irasai_es_szemelyes_targyai_nemzeti_ertek","timestamp":"2021. május. 30. 14:03","title":"Stephen Hawking személyes tárgyait megőrzik az örökkévalóság számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","shortLead":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","id":"20210531_francia_katona_hajtovadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2a9ef-d4d0-4980-b9d3-848eb868b0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_francia_katona_hajtovadaszat","timestamp":"2021. május. 31. 19:43","title":"Kommandósok fogták el azt a francia volt katonát, aki csendőrökre lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100. helyen végzett összetettben. Valteré minden idők legjobb magyar összetett eredménye a háromhetes körversenyen. ","shortLead":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100...","id":"20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b570d02c-12c4-443c-a6da-bccbdf44b7ad","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","timestamp":"2021. május. 30. 18:38","title":"Giro d'Italia: Bernalé a rózsaszín trikó, Valter a 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","id":"20210531_idojaras_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8039e-8bf2-480b-b379-f3dcb5a87917","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. május. 31. 05:15","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d6b48-7cdb-4563-8614-5d2d8915d524","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A japán teniszező szerint mindenkinek jobb, hogy most így döntött.","shortLead":"A japán teniszező szerint mindenkinek jobb, hogy most így döntött.","id":"20210531_naomi_oszaka_roland_garros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d6b48-7cdb-4563-8614-5d2d8915d524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982c608c-c8cc-4b96-85a5-272121710bc4","keywords":null,"link":"/sport/20210531_naomi_oszaka_roland_garros","timestamp":"2021. május. 31. 21:04","title":"Visszalépett Naomi Oszaka a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és a családok ünnepe. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és...","id":"20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ee11-136f-4f32-8acd-6e35e8447002","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","timestamp":"2021. május. 30. 14:01","title":"Újabb mesekönyv jelent meg a szivárványcsaládokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyérmék és aranyrudak értékét is beleszámítják a 10 ezer eurós összeghatárba.","shortLead":"Az aranyérmék és aranyrudak értékét is beleszámítják a 10 ezer eurós összeghatárba.","id":"20210531_keszpenz_behozatal_unios_kulso_hatarok_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ce3d-8ec7-4608-b60b-91b99b386b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_keszpenz_behozatal_unios_kulso_hatarok_nav","timestamp":"2021. május. 31. 16:45","title":"Szigorúbban fogják ellenőrizni a készpénz behozatalát a külső uniós határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]