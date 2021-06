Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","shortLead":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","id":"20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24067b9c-8ed7-4690-a480-73ce7e8c4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","timestamp":"2021. június. 01. 15:19","title":"Még Londonban sem mindennapos az egymilliárd forintos Lamborghini Sian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","shortLead":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","id":"20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7c85dd-178c-435f-9efe-fa593a0d0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","timestamp":"2021. június. 02. 12:58","title":"Győzött az ellenállás: lebontják a bódét a balatonalmádi mólónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c663079-baef-4a19-bcc8-8567279a9f7a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Június 7-én kezdődik a pesti rakpart átépítése, 16-án a Lánchíd felújítása és várhatóan július elején a Blaha Lujza tér átalakítása. A BKK buszsávot alakít ki a Hegyalja úton, így a várost kelet-nyugati irányban átszelő buszkorridor jön létre.","shortLead":"Június 7-én kezdődik a pesti rakpart átépítése, 16-án a Lánchíd felújítása és várhatóan július elején a Blaha Lujza tér...","id":"20210601_lnchid_felujitas_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c663079-baef-4a19-bcc8-8567279a9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8445d3ef-e25a-42e2-ab55-ec333e781f9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lnchid_felujitas_bkk","timestamp":"2021. június. 01. 12:28","title":"A főváros szerint aki jót akar, autóval kerülje a belvárost, lesz viszont egész Budapestet átszelő buszfolyosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok területén, amelyek részesei ennek az együttműködésnek. Egyelőre öt ország marad ki az ügyészség munkájából, közöttük Magyarország is.","shortLead":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok...","id":"20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc0064-0c04-4a0b-9ef5-416478beb6ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Magyarország nélkül kezdte meg működését az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás nélkül. Halálos áldozatok is lehetnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás...","id":"20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07337207-27cd-4e6c-ab91-4222b02aeb48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","timestamp":"2021. június. 01. 08:03","title":"Megtörtént, amitől féltek: magától támadt emberre egy drónhadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az a fránya modern világ.","shortLead":"Az a fránya modern világ.","id":"20210601_ksh_online_kapcsolattartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907770b8-740b-44d6-a882-3742c3573f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_online_kapcsolattartas","timestamp":"2021. június. 01. 18:54","title":"A KSH kikutatta, hogy teret nyert az online kapcsolattartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ingavonat jár Szerencs és Sárospatak között, Sárospataktól Sátoraljaújhelyig viszont még pótlóbuszra kell átszállni.","shortLead":"Ingavonat jár Szerencs és Sárospatak között, Sárospataktól Sátoraljaújhelyig viszont még pótlóbuszra kell átszállni.","id":"20210601_satoraljaujhely_vonat_baleset_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5e75c8-bae9-40d7-9519-3029aaa6005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_satoraljaujhely_vonat_baleset_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 01. 12:49","title":"Részben újraindult a forgalom a sátoraljaújhelyi vonatbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]