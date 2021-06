Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","shortLead":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","id":"20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591b571-b919-4cfe-b2c3-4c4668f817e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","timestamp":"2021. június. 06. 13:31","title":"40 százalékkal fertőzőbb a koronavírus egyik indiai mutánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora összeget. ","shortLead":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora...","id":"20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43595eeb-d6c5-47c3-9510-1931412bdce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","timestamp":"2021. június. 06. 10:35","title":"Már ingyen jár, de a korábban oltottaktól akár 10 ezret is elkérnek az idegen nyelvű oltásigazolásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Későn bizonyosodott be, hogy a koronavírus elsősorban a levegőben terjed. Az utólag már indokolatlanul szigorúnak tűnő védelmi javaslatok – például a gyakoribb kézmosásra és a nélkülözhető érintések kerülésére – két dologra azonban biztosan jók voltak. Egyrészt legalább olyanok is rászoktak a kézmosásra, akiknek korábban az ilyesmi igen ritkán jutott csak eszükbe. Másrészt tömegesen szokott le a társadalom az amúgy is régóta ósdinak számító készpénzről.","shortLead":"Későn bizonyosodott be, hogy a koronavírus elsősorban a levegőben terjed. Az utólag már indokolatlanul szigorúnak tűnő...","id":"20210607_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_trendek_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f94a0e6-7eaf-40e0-8aca-ff85198f6e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_trendek_magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 07. 13:20","title":"Két dolog jól került ki a járványból: a kezünk és a bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta, a körülményekről szinte semmit sem tudni.","shortLead":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta...","id":"20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749c85c-3083-497e-85c7-3cb1dd6fa712","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","timestamp":"2021. június. 07. 20:29","title":"Mészáros volt felesége 130 milliárdos cégvagyontól válhatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják a világot. Ráadásul önállóan akarják irányítani az életüket. Ha úgy érzik, akadályozzuk őket, frusztrációjukat gyűlöletként élhetik meg.","shortLead":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják...","id":"20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb704f8-4248-4062-bc88-8295bb723ef0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","timestamp":"2021. június. 06. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk azt kiabálja, hogy gyűlöl minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8 százalékát szerezte meg. ","shortLead":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8...","id":"20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a2124d-903d-466e-b32c-f380ae9cb861","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","timestamp":"2021. június. 07. 06:46","title":"Nagyot nyert Angela Merkel pártja a Szász-Anhalt tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]