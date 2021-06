Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9024b8a6-bd07-449e-a6dc-8f32bc717db9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többek között futballmérkőzések és a Városligetben zajló építkezések biztosításáról ismert Tóth Csabát hétfő hajnalban őrizetbe vették lapunk értesülése szerint. Tóth neve a Borkai-ügyben is felbukkant.","shortLead":"A többek között futballmérkőzések és a Városligetben zajló építkezések biztosításáról ismert Tóth Csabát hétfő...","id":"20210607_Orizetbe_vettek_a_biztonsagi_piac_egyik_meghatarozo_alakjat_T_Csabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9024b8a6-bd07-449e-a6dc-8f32bc717db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed7daec-7d9d-4fa2-8a30-f7095731562d","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Orizetbe_vettek_a_biztonsagi_piac_egyik_meghatarozo_alakjat_T_Csabat","timestamp":"2021. június. 07. 22:30","title":"Őrizetbe vették a biztonsági piac egyik meghatározó alakját, Tóth Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd7c769-b39f-4de3-b35f-45425303fb81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság.","shortLead":"Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság.","id":"20210608_hagai_nemzetkozi_birosag_ratko_mladic_fellebbezes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd7c769-b39f-4de3-b35f-45425303fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd967417-5058-4c47-98fd-0e2b5d8e56e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_hagai_nemzetkozi_birosag_ratko_mladic_fellebbezes_itelet","timestamp":"2021. június. 08. 16:50","title":"A Balkán mészárosa élete végéig börtönben marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092bb164-6fbb-4767-8351-f9566c53b8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung elmondása szerint a különleges panel minden irányba nyújtható, de a mögé rakott elektronikának így sem lesz baja.","shortLead":"A Samsung elmondása szerint a különleges panel minden irányba nyújtható, de a mögé rakott elektronikának így sem lesz...","id":"20210608_samsung_nyujthato_kijelzo_pulzus_pulzusszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092bb164-6fbb-4767-8351-f9566c53b8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6096171c-20fd-4640-82c9-aa9c7e38c98e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_nyujthato_kijelzo_pulzus_pulzusszam","timestamp":"2021. június. 08. 19:46","title":"A Samsung csinált egy bőrre ragasztható kijelzőt, ami mutatja a pulzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","shortLead":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","id":"20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a4776-649f-4b76-9a8e-c041a686b9e9","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 17:35","title":"Baleset érte Istenes Bencét, meg kellett operálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is érkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is érkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub nagykövete lett az igazságügyi miniszter.","shortLead":"A klub nagykövete lett az igazságügyi miniszter.","id":"20210608_dvtk_nagykovet_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3376772-2a8f-4cb4-b305-6df8b7299d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_dvtk_nagykovet_varga_judit","timestamp":"2021. június. 08. 10:21","title":"Varga Judit Magyarország egyik legsportosabb politikusa – dicsérte a minisztert a DVTK-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","shortLead":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","id":"20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a280da-b403-4245-811c-5330b614bce7","keywords":null,"link":"/elet/20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"A rendőrség előre figyelmeztetett, hogy robbanni fog a cukiságbomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]