Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megelőző hónaphoz képest lényegében stagnált a magyarországi szálláshelyek forgalma áprilisban. A helyzet sokkal jobb volt, mint egy évvel korábban, a járvány kitörésekor, de sokkal rosszabb, mint a járvány előtt.","shortLead":"A megelőző hónaphoz képest lényegében stagnált a magyarországi szálláshelyek forgalma áprilisban. A helyzet sokkal jobb...","id":"20210608_A_hazai_turizmus_padlon_maradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e884db-fe27-429b-8e26-24fb1b0a1150","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_A_hazai_turizmus_padlon_maradt","timestamp":"2021. június. 08. 09:31","title":"A hazai turizmus padlón maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","shortLead":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","id":"20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c41dcb-06a2-46be-b009-1f5912a178da","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2021. június. 07. 21:50","title":"Hatalmas bírságot kapott a Google Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró magyar védelmet láthattunk, de elöl harmatos volt a teljesítmény.","shortLead":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró...","id":"20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5cee7-5bb5-4b47-be2f-f160796b5ef5","keywords":null,"link":"/sport/20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","timestamp":"2021. június. 08. 19:59","title":"Magyarország-Írország 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset nyomán két férfit őrizetbe vettek.","shortLead":"Az eset nyomán két férfit őrizetbe vettek.","id":"20210608_emmanuel_macron_franciaorszag_tiltakozas_pofon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06571bd1-ec4b-4bc2-80dc-0b9c2f0d3efc","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_emmanuel_macron_franciaorszag_tiltakozas_pofon","timestamp":"2021. június. 08. 15:39","title":"Pofon vágták Emmanuel Macront – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb enyhítés.","shortLead":"Újabb enyhítés.","id":"20210608_falunap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dcf9dc-5f55-4247-bab9-b55fbf6d74f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_falunap","timestamp":"2021. június. 08. 21:01","title":"Június 14-től falunapot is lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","shortLead":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","id":"20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30557e89-71bb-49a3-a4fb-f40d45749614","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"„Hazudtam, hogy túl vagyok a csúcson” – Sinéad O'Connor mégsem vonul vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","shortLead":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","id":"20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72683e98-521c-4d00-ae48-f12624a13a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. június. 09. 08:33","title":"Több mint 20 év után új képek készültek az egyik legkülönlegesebb holdról, az óriási Ganymedesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs média\" és a \"számítógépes játékok\" kategóriák iránt enyhén csökkent a gyerekek érdeklődése az elmúlt egy évben – derül ki a Kaspersky jelentéséből. A legnépszerűbb alkalmazások listáját a TikTok, a YouTube és a WhatsApp vezeti. Időközben a TikTok csaknem kétszer akkora népszerűségre tett szert, mint az Instagram.","shortLead":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs...","id":"20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b6405-b833-478c-8abb-149b3d47eaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2021. június. 09. 11:03","title":"Mire keresnek a gyerekek az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]