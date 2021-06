Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény, hogy hosszú évekig volt jelen megkerülhetetlenül a mindennapjainkban. Minél patinásabb volt, annál jobban nézett ki, és ha nem is mindig találtuk kényelmesnek, aki számított, ezt hordta.","shortLead":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény...","id":"20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0c1e-edbc-451a-a688-18c7def079f0","keywords":null,"link":"/360/20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","timestamp":"2021. június. 15. 19:00","title":"Hollandok nélkül nem lett volna a szocializmus ikonikus tárgya az Alföldi papucs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérelem mindössze egyoldalas, de egyes feltételek teljesíthetetlenek tűnnek.","shortLead":"A kérelem mindössze egyoldalas, de egyes feltételek teljesíthetetlenek tűnnek.","id":"20210615_219_ezer_forint_tamogatas_onfoglalkoztatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7e55fc-09b8-4ea0-8e07-3c5a5b5e2589","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_219_ezer_forint_tamogatas_onfoglalkoztatott","timestamp":"2021. június. 15. 11:13","title":"Több buktatója is van a 219 ezer forintos támogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e723e8-076e-498a-88fd-ef45191a06c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazonasi erdőirtás, a japán szénerőművek, a műanyagok és a mérgező hulladék ellen kampányolnak azok a környezetvédő aktivisták, akik az idén Goldman Környezetvédelmi Díjat, hétköznapi nevén zöld Nobel-díjat kaptak. A hat nyertes pénzügyi támogatást kap ahhoz, hogy folytatni és bővíteni tudja kampányát.","shortLead":"Az amazonasi erdőirtás, a japán szénerőművek, a műanyagok és a mérgező hulladék ellen kampányolnak azok a környezetvédő...","id":"20210615_erdoirtas_ellen_kampanyolok_zold_nobel_dij_2021_goldman_kornyezetvedelmi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e723e8-076e-498a-88fd-ef45191a06c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bf4e7e-e1c5-4c17-b31b-842692a45e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_erdoirtas_ellen_kampanyolok_zold_nobel_dij_2021_goldman_kornyezetvedelmi_dij","timestamp":"2021. június. 15. 21:03","title":"Kiosztották a zöld Nobel-díjat: ők azok az emberek, akikről példát vehetünk mindannyian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó Mayberian Sanskülotts. A tavalyi album párjaként értelmezendő Rekult II-t első alkalommal itt, a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó...","id":"20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a9eb31-a173-4d8a-87d3-3caf4ec4dbee","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"„Még nekem is tetszik, pedig nekem semmi se jó” – Mayberian Sanskülotts-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi már most megmutatjuk, hogyan nézhet ki a rüsselsheimi típus.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi...","id":"20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6595f9-4d77-4ddf-b0d5-fb7bdd3b9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","shortLead":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","id":"20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6d7c2-3058-466f-8562-799c1300f302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","timestamp":"2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat a fejlődő országokat, amelyek nem jutnak nyugati vakcinákhoz. Erre csak most reagált az USA, amely a G7 csoport élén ered riválisai nyomába.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat...","id":"20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8b28d-b765-4ed0-9c2d-5c82f34a5967","keywords":null,"link":"/360/20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","timestamp":"2021. június. 15. 15:00","title":"Vakcinából épít politikai befolyást Moszkva és Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]