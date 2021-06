Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen. Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban Államokban Marabu Féknyúz: Igen, a Fidesszel szavaztam Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van. Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű vállalattal fejleszthet ki a GE Aviation. Ötödével csökkentené a repülőgépek károsanyag-kibocsátását a General Electric új hajtóműve A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt. Hallani sem akarnak a nagy kiadók arról, hogy Trump könyve náluk jelenjen meg Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál. 111 nap kórház után meggyógyult a koronavírusos fideszes képviselő Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter. A Twitteren ekézi egy német külügyes magyar homofóbtörvényt (EUrologus) Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt. Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében