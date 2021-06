Az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsa a jövő hét folyamán fog tárgyalni a kedden elfogadott magyar homofóbtörvényről – mondta el Clément Beaune, Franciaország európai ügyekért felelős államtitkára a 24.hu-nak.

Beaune közölte, hogy több másik nagy tagországgal, például Németországgal egyetértve szeretnék, ha a pedofiltörvény melegek kirekesztésére használt módosításáról is tárgyalnának a tanácsban.

Kifejezetten aggódunk emiatt"

– mondta az államtitkár, aki hozzátette, hogy korábban is nyilvánvalóan voltak problémák a jogállam helyzetével Magyarországon, de ez a törvénycsomag szerinte teljesen új abban a tekintetben, hogy szándékosan és direktben céloz egy adott embercsoportot.

Beaune szerint két út van: az egyik a politikai nyomás, a másik pedig az, hogy a célbavett embereket, azaz az LMBTQIA-közösség tagjait, direktben támogatják a negatív hatásokkal szemben. Az államtitkár szerint arról is érdemes vitatkozni, hogy kiszélesítsék-e a jogállami mechanizmus hatáskörét, mert erre a konkrét ügyre például nem lehetne alkalmazni.

Franciaország egyébként 2022 elején veszi majd át az unió soros elnökségét Szlovéniától. Beaune a portálnak azt mondta, reméli, a szlovén soros elnökség nem hagyja majd teljesen figyelmen kívül a jogállam kérdését, és bízik abban, hogy a jogállami mechanizmus a jövőben direktebb, szélesebb hatáskörű eszköz lesz.

Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella május 26-án nyújtották be a javaslatot, amely szerint sokkal szigorúbban büntethetők lesznek a pedofilok. A törvénycsomagba később olyan részleteket is beletettek, amelyek alkalmasak a pedofília és a homoszexualitás összemosására. A parlament kedden 157 igen, 1 nem mellett elfogadta a törvénycsomagot. A javaslatra a Fidesz és a KDNP és a Jobbik képviselői mellett egykori jobbikos, jelenleg független képviselők és Ritter Imre nemzetiségi képviselő is igennel szavazott.

Elővágás, terelés, csoporterősítés: ezért járathatja csúcsra a Fidesz a homofóbiát Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek nyilatkozatairól, de akár olyan korlátozó törvénymódosításokról is, mint amilyennek az elfogadására most készül a kétharmados kormánypárti többség az Országgyűlésben. A pedofíliát és a homoszexualitást összemosó verzióval egyenesen tőrbe csalták az ellenzéket.

Korábban az RTL Klub is jelezte tiltakozását, a csatorna szerint tiltólistára kerülhetnek a Bridget Jones- és a Harry Potter-filmek is. Később az HBO és több médiavállalat is közölte, hogy nem ért egyet a törvénnyel, és egyes Magyarországon működő német multik is válaszlépéseket fontolgatnak miatta. A PDSZ szerint személyes tragédiák sorozatát indíthatja el a törvény.

Aggodalmát fejezte ki a homofóbtörvény miatt az amerikai nagykövetség, és Michael Roth, a német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere is. A Háttér Társaság jelezte, minden létező jogi eszközzel megtámadják a törvényt, a TASZ pedig polgári engedetlenségre szólított fel.

A hétfői után ma újabb tüntetést tartanak a homofóbtörvény miatt.