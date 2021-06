Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","shortLead":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","id":"20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac71c03-d4fe-4615-8b80-f0c25a4fe0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 11:44","title":"Csapdabőrönddel csalta tőrbe a ferihegyi poggyásztolvajokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","id":"20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60054744-fc26-4945-80b2-934c894a48e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","timestamp":"2021. június. 16. 07:06","title":"Itt a legújabb Porsche, ami egy igazi báránybőrbe bújt farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"349 ember van már csak kórházban.","shortLead":"349 ember van már csak kórházban.","id":"20210616_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d783c61-c82d-4c8d-af2f-036c46e8079b","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. június. 16. 09:04","title":"9 újabb áldozata van a koronavírusnak, kevéssel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73845de3-138e-48d3-8c1f-9ef9c4d4a358","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az autokráciák és a demokráciák harcához kérte és kapta meg szövetségesei támogatását Európában Joe Biden amerikai elnök, aki a gyors egymásutánban szervezett csúcstalálkozóin igyekezett visszaépíteni mindazt, amit Donald Trump lerombolt – de nem feledte az USA érdekeit.","shortLead":"Az autokráciák és a demokráciák harcához kérte és kapta meg szövetségesei támogatását Európában Joe Biden amerikai...","id":"202124__biden_europaban__kinai_kihivas__orosz_fenyegetes__listazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73845de3-138e-48d3-8c1f-9ef9c4d4a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac3afad-fc71-4aa7-9069-d7b9f2728836","keywords":null,"link":"/360/202124__biden_europaban__kinai_kihivas__orosz_fenyegetes__listazas","timestamp":"2021. június. 16. 17:00","title":"Az USA \"visszatért\": a szövetségesek örülhetnek Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott. A portugálok a meccs utolsó perceiben lőttek három gólt, a szövetségi kapitányuk szerint a második félidőben idegesebbek voltak.","shortLead":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott...","id":"20210616_magyar_portugal_reakciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f1b09e-e693-4216-a3b8-8390c615a982","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_magyar_portugal_reakciok","timestamp":"2021. június. 16. 12:46","title":"Gulácsi azt reméli, szombaton a franciák ellen szépíthet a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","shortLead":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","id":"20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6c7b9d-4502-4dce-9bde-0235ae954011","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 17. 09:44","title":"Elhunyt Nagy Zoltán, a Família Kft.-ből is ismert színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai akadémiát magyar pénzből felépítő kábelhálózat-tulajdonos pár órával a kezdés előtt még mást ígért.","shortLead":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai...","id":"20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6409b-ec41-45c6-a911-efcce87e81c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","timestamp":"2021. június. 16. 10:14","title":"Hiába az ígéret, sokan nem láthatták a Vajdaságban a magyar–portugál meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]