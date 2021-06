Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","shortLead":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","id":"20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2df5f-64f2-43b1-bded-737d62d0d593","keywords":null,"link":"/elet/20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","timestamp":"2021. június. 21. 18:36","title":"Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, az áldozat kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Amelyről kiderülhet, hogy sokkal nagyobb és érdekesebb – ha végre kimerészkedünk. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415670-73ec-4f79-9262-08a69875ee41","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","timestamp":"2021. június. 22. 09:30","title":"Foci helyett: Irány a természet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén megduplázódhat.","shortLead":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén...","id":"20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb5237-4351-478b-ba63-6df24b08ef33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","timestamp":"2021. június. 23. 08:33","title":"Szeptembertől indulhat Elon Musk Föld körüli internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","shortLead":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","id":"20210621_Will_Smith_memoar_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687b44d-94d1-4309-9c54-ea42012a0a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Will_Smith_memoar_konyv","timestamp":"2021. június. 21. 11:06","title":"Megbirkózott az érzelmeivel, és írt is róluk Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy-Britanniában nagy a botrány, miután a kormány döntése értelmében a labdarúgó-Európa-bajnokságra érkező UEFA-tisztségviselőknek, politikusoknak és szponzoroknak nem kell 10 napos karanténba vonulniuk. ","shortLead":"Nagy-Britanniában nagy a botrány, miután a kormány döntése értelmében a labdarúgó-Európa-bajnokságra érkező...","id":"20210623_Kepmutatas_felsofokon_kulonleges_elbanasban_reszesulnek_a_dontore_erkezo_VIPek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4952986e-2dc2-4000-a58b-5b91a297839e","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Kepmutatas_felsofokon_kulonleges_elbanasban_reszesulnek_a_dontore_erkezo_VIPek","timestamp":"2021. június. 23. 09:17","title":"Képmutatás felsőfokon: különleges elbánásban részesülnek a döntőre érkező VIP-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a1858f-182f-49a2-8782-f14be65b9c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok inni és enni se nagyon kaptak, illetve borzasztó körülmények között tartották őket.","shortLead":"Az állatok inni és enni se nagyon kaptak, illetve borzasztó körülmények között tartották őket.","id":"20210621_tata_szarvasmarha_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a1858f-182f-49a2-8782-f14be65b9c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d19ade-cfc0-4857-b8ab-e570e766c1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_szarvasmarha_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 21. 17:15","title":"158 szarvasmarhát éheztetett halálra egy ember Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy mérkőzéssel folytatódik hétfőn a foci-Eb, 18 órától Észak-Macedónia és Hollandia, valamint Ukrajna és Ausztria meccsel, 21 órától pedig az oroszok a dánokkal, a finnek pedig a belgákkal játszanak. ","shortLead":"Négy mérkőzéssel folytatódik hétfőn a foci-Eb, 18 órától Észak-Macedónia és Hollandia, valamint Ukrajna és Ausztria...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_b_c_csoport_utolso_fordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d2e20-0a31-45eb-b64d-852d5c2062be","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_b_c_csoport_utolso_fordulo","timestamp":"2021. június. 21. 11:15","title":"Egy biztos kieső, három nagy csata – este újabb továbbjutókat ünnepelhetünk az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]