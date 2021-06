Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","shortLead":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","id":"20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae84ba-c1ae-4cf3-91d4-2a7059ed0097","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","timestamp":"2021. június. 24. 21:44","title":"Közel 29 fokosra melegedett a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","shortLead":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","id":"20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7713aae-8ba6-4ad7-a73d-d4371d3b5062","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Kitűzték az Európai Parlament épületére is a szivárványszínű zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd a felhasználókat: elindulnak-e az ismeretlenbe, vagy maradnak a már jól kitaposott ösvényen. Taktikát váltott volna az Apple?

","shortLead":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd...","id":"20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06144b0b-ceb3-4c8a-b15b-0aedc8b08ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","timestamp":"2021. június. 25. 11:03","title":"Akkora változás jön az iPhone-okon, hogy az Apple életbe lépteti a „Windows XP-s forgatókönyvet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cec651-f5c5-41cf-ae25-db8f8e3b0dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dope Calypso kezdetben ontotta az új lemezeket – 2017-ben kettőt is kiadott –, a most megjelenő Tears To Freshwater azonban több mint három év szünet után érkezik. Ezért aztán különösen izgalmas, hogy az új albumot első alkalommal a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"A Dope Calypso kezdetben ontotta az új lemezeket – 2017-ben kettőt is kiadott –, a most megjelenő Tears To Freshwater...","id":"20210624_albumpremier_Dope_Calypso_nagylemez_album_Tears_To_Freshwater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27cec651-f5c5-41cf-ae25-db8f8e3b0dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23911eb-5a24-45de-bafd-beeb3119076e","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_albumpremier_Dope_Calypso_nagylemez_album_Tears_To_Freshwater","timestamp":"2021. június. 24. 10:00","title":"Albumpremier: Három év után káoszból született a Dope Calypso új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69-en fertőzödtek meg.","shortLead":"69-en fertőzödtek meg.","id":"20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88bcd7-3796-48a3-b178-987fe45c01a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2021. június. 24. 09:15","title":"Csütörtökre már csak egy ember hunyt el koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa3e3c-7b7f-4da5-95b9-02625aded580","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas Cap San Antonio teherhajó hétfőn letarolta a kikötő egy részét a brazíliai Santosnál.","shortLead":"A hatalmas Cap San Antonio teherhajó hétfőn letarolta a kikötő egy részét a brazíliai Santosnál.","id":"20210624_Ilyen_ha_egy_330_meteres_teherhajonak_nem_sikerul_kiparkolnia_egy_kikotobol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa3e3c-7b7f-4da5-95b9-02625aded580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b2bec8-e508-4185-a30f-bdec3620ab41","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Ilyen_ha_egy_330_meteres_teherhajonak_nem_sikerul_kiparkolnia_egy_kikotobol__video","timestamp":"2021. június. 24. 12:13","title":"Ilyen, ha egy 330 méteres teherhajónak nem sikerül kiparkolnia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e01617-6835-4464-8995-7addb90c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik a GR Yarist esetleg ingerszegénynek találják.","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik a GR Yarist esetleg ingerszegénynek találják.","id":"20210625_yaris_grmn_akar_300_loeros_uj_toyota_meregzsak_johet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e01617-6835-4464-8995-7addb90c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099cf5b9-8eda-4a20-87f9-ced0c9ca3830","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_yaris_grmn_akar_300_loeros_uj_toyota_meregzsak_johet__video","timestamp":"2021. június. 25. 07:59","title":"Yaris GRMN: akár 300 lóerős új Toyota méregzsák jöhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]