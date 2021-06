Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz tartozó link. ","shortLead":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz...","id":"20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c19d4-c5ff-4db5-a2dd-eae475d41d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","timestamp":"2021. június. 25. 13:03","title":"Remek funkció érkezik az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések a weboldalaikon félrevezethetik a vásárlókat – írja a BBC.","shortLead":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések...","id":"20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee68ba6-4245-48b1-b735-a9655459ad4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","timestamp":"2021. június. 26. 09:26","title":"Vizsgálatot indítottak az Amazon és a Google ellen, mert nem szűrik ki eléggé a kamu értékeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét az öt éve ott történt fegyveres mészárlás 49 halálos áldozatának emlékére, és felszólította a kongresszust, hogy hozzon az LMBTQ-közösség jogait határozottan védelmező törvényeket - írja az MTI.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét...","id":"20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008fccd-2f01-4aea-8974-47cfb752dd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","timestamp":"2021. június. 26. 08:20","title":"Biden nemzeti emlékhellyé nyilvánította a megtámadott orlandói melegbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyári csapadék eloszlása Budapesten: az utóbbi 30 évben egyaránt nőtt a rendkívül csapadékos napok száma és az egybefüggő száraz időszakok maximális hossza is – írja elemzésében Kis Anna meteorológus","shortLead":"Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyári csapadék eloszlása Budapesten: az utóbbi 30 évben...","id":"20210626_klimavaltozas_budapest_nyari_eso_szarazsag_extrem_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837f27c8-4c73-4733-affe-f44094796579","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_klimavaltozas_budapest_nyari_eso_szarazsag_extrem_idojaras","timestamp":"2021. június. 26. 08:03","title":"Időjárás Budapesten: egyre több a nyári extrém eső, de a szárazság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","shortLead":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","id":"20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e64a1e-a61c-464f-9ee6-2b2bf0a89754","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","timestamp":"2021. június. 25. 07:39","title":"A Skodánál is beütött a félvezetőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa22326-d36d-49d6-a055-46f987dff7fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha füst szivárog a motorházból, azonnal félre kell állni, de a motorteret ilyenkor sem szabad óvatlanul, gyorsan felnyitni.","shortLead":"Ha füst szivárog a motorházból, azonnal félre kell állni, de a motorteret ilyenkor sem szabad óvatlanul, gyorsan...","id":"20210625_Kozel_felezer_auto_gyullad_ki_evente_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa22326-d36d-49d6-a055-46f987dff7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6d20c0-13b1-44c4-a028-ff54855d5287","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_Kozel_felezer_auto_gyullad_ki_evente_Magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 25. 11:17","title":"Közel félezer autó gyullad ki évente Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]